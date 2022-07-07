家事移工薪水漲定了 擬調高至月薪2萬

勞動部今召開就業安定基金管理會委員，有委員臨時提案指出，家事類移工薪資多年未調整，影響台灣國際形象，加上疫情期間讓洗工、逃逸加劇，建議勞動部應研議讓家事移工薪水從1.7萬元提高到至少2萬元，並對經濟弱勢家庭提供薪資補貼。經決議，發展署將儘速規畫家事移工合理調薪措施，並提出補貼配套。對此，勞動部官員說，目前合法在台的家事移工約17萬人，薪資一定會調漲，但調整金額、配套措施尚待研議。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，有就安基金會委員今日臨時提案建議調高家事移工薪資，會議委員均表支持並予肯定。

薛鑑忠說，家事移工現行薪資每月1.7萬元，迄今已7年未調漲，相較同期產業移工薪資差距越加擴大，移工來源國近年也陸續於雙邊勞工會議提出調薪訴求，印尼2020年提出的零付費政策，更與家事移工薪資偏低有關。此外，監察院、國內外移工組織及國際人權報告等均主張應提升家事移工勞動薪資。

再加上，這兩年因疫情因素，導致移工入境人數減少，家事移工與產業移工薪資落差，導致部分家事移工要求跨業轉換雇主，藉以賺取更高報酬，甚至發生行蹤不明等情事，影響雇主用人權益甚鉅，合理調整家事移工薪資確有必要。另現行就業服務法已有低收入戶或中低收入戶等經濟弱勢雇主免繳納就業安定費的規範，發展署將參考委員意見研議辦理。

薛鑑忠表示，針對今天就業安定基金管理會委員臨時提案決議，發展署將儘速研擬整體調薪措施，針對經濟弱勢家庭也會給予家事移工薪資補貼配套，降低家庭經濟衝擊。

薛鑑忠說，調漲薪資還不確定就是調到2萬元，還需要再討論，因補助對象、金額涉及就安基金運用，待方案研議完成會在下次就安基金委員會提出，委員同意後再對外宣布。至於印尼方的零付費政策、家事移工加薪訴求，薛鑑忠表示，我方已要求印尼以書面意見往返回覆，我將再納入整體評估。