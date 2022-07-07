第一天上班就壓力太大 女為高薪工作硬撐引網給建議

年輕人剛出社會難免有挫折，但不少人為了高薪，也甘願承受高壓。日前一名女網友表示，她最近應徵了底薪3萬6千元的餐飲工作，加上獎金後月領約可達到4萬至5萬元不等，但她幾乎8小時都沒有休息，因此她難過表示「第一天上班受不了，但薪水真的很高」。

一名網友在Dcard發文表示，她待業7個多月，好不容易應徵上某餐飲業龍頭，當初洽談薪水很高，且老闆人又親切，表示「不會讓員工太累」，結果實際到職後，第一天上班9小時，包含40分鐘休息時間，是她做過的工作以來，休息時間最少的，而且工作要處理各式雜事，等於8小時20分鐘都在做事情。

她接著抱怨，其他人在聊天時，同事會幫她找不同事情做，而且等她做完後，大家又認為她「做太快了，應該要做慢一點」，讓她難過表示「我下班的那瞬間，想到以後幾天都要這樣下去，就很受不了，我知道工作沒有不累的，但我在想要辭職還是撐下去，因為它的薪水真的好高」。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人建議她效率不用那麼高，指出「工作放慢速度一些，做那麼多事情錢領的還是一樣多」、「同事都說妳太快了，表示妳真的可以放慢速度，不用做那麼辛苦」、「如果缺錢的話就只能忍了，如果不缺錢，可以邊做邊找」、「照自己的步調做就好了，不要太拼命」、「我也是每天工作都覺得很累，也是工時很長，但薪水可觀， 如果不合理、身體出狀況，建議再三考慮，錢再賺就有了，按自己的節奏來吧！」