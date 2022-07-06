滿滿打工經驗還是茫然 23歲新鮮人嘆找不到適合工作

不少社會新鮮人會感到畢業後的焦慮，除了找工作外也在審視自己大學四年來的收穫，一名網友就表示自己畢業後不知該找什麼工作，也不知該如何充實自己，過來人則安慰，「出社會很久還是很多人在摸索，不然就不會有各種轉職的例子了」。

原PO以「瀕臨23的迷茫仔」為題分享，她畢業即將滿一年，很後悔大學四年不知道做了什麼就畢業了，她就學期間其實打了非常多份工，晚上可能有兩份輪替以及學校工讀，但都是餐飲居多，因此對於畢業後找公司來說還是一張白紙。

她繼續說，原本想好好充實自己，但因目前在工廠上班是體力活，下班真的就是倒頭就睡，她好奇詢問，「大家是怎麼進修自己的興趣和找尋自己適合的工作呢？都是從勞保局的職業訓練嗎？」

網友紛紛建議考個證照，「上網去查一下有沒有什麼實用性質高一點的證照，還有語言能力加強一下吧，看是要考英文還是日文，在台灣都很方便也挺實用。之前在嶺東看到或我們學校（中興大學）似乎有相關培訓課程」、「ACCUPASS不知道有沒有幫助，可以增廣見識，公家或學校對外假日進修，可以考證照或是上時數領證書」。

此外，也有網友建議，「出去兜一圈就知道了，短期目標先找找對什麼工作有興趣，然後那工作需要什麼技能等等，就不說出社會很久還是很多人在摸索，不然就不會有各種轉職的例子了」、「如果你有很明確的目標跟動機，而且執行力很強，可以從線上課入手；如果你比較需要跟人互動才學得進去，那就是上實體課」、「我跟你完全一模一樣，打算找公職補習班，一起加油吧！」、「我迷惘的時候決定考國考」。