文組碩士被核薪27K竟秒接受！科技男嘆「低薪是必然結果」引全網開罵

過去曾有畢業生感嘆，台灣的職場環境對文組生很不友善，明明自己國立大學畢業，但薪資與成就卻比做爬桿的堂弟還低，引發社群熱議，也讓文組生就業的困境再度被關注。近日也有一名網友透露，自己任職的公司開出月薪2萬7的行政人員職缺，他本以為該職缺待遇開太低，很少人會來應徵，但人資淡定回說「問2至3人左右就會有人來報到」，進入內部審核人選後，最終一名國立大學碩士畢業生被列為正取，對方聽聞自己被錄取也馬上接受開出來的薪水，讓該名網友很驚訝，直呼文組低薪是必然結果，貼文一出，引發其他網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，去年公司部門開出一個行政人員職缺，主要是協助工程師處理一些日常瑣事。當人力網站一貼出職缺，人資馬上收到上百封應徵信，其中絕大多數人都是文組畢業，有一次他意外看到人資核出來的錄取信，發現該職缺薪資「只比基本薪資多兩千左右」，大概約2萬7，而且還是基本薪資加上伙食津貼、全勤獎金才堆加出來的，令原PO不禁感嘆薪水待遇開太低，會讓應徵者打退堂鼓，但人資態度十分淡定，只叫原PO多列幾個備用人選，「她說以她的經驗這種工作問2~3人左右就會有人來報到」。

後來，該職缺正取是一名國立大學文組碩士，對方聽聞公司薪水後馬上答應報到，讓原PO很驚訝，不懂多數文組生明明知道薪水低，為何搶著做這份工作，導致文組領低薪是「必然結果」，「個人真的感覺那些抱怨文組薪資低的人不用去怪政府或老闆，要怪就去怪那些明知低薪也搶著做的文組人吧」。原PO還以工程師職缺當對照組，指出「本來上頭給我徵工程師的預算是一年80萬，但是徵了好幾個月，發現這點錢真的找不到像樣的人，後來我去爭取把預算上限拉高到超過一年120萬，才找到比較堪用的人」。

貼文一出，引發網友論戰，多數網友認為原PO冷言冷語酸文組大可不必，「社會需要各種人，沒必要這樣，我自己是做軟體開發的，我就很佩服客服或是行政，如果要我去做我應該沒辦法」、「如果這種『必然』的極端想法能帶給你自信和優越感，那你愛怎麼想就怎麼想，不過可以觀察到，內心自卑需要透過貶低特定群體才能取得信心和優越感，果然不分專業、不分行業、不分收入高低的」。

有人則認為原PO不能單從科技公司角度思考，不同行業內部薪資分配本來就不同，低薪原因也和社會供需關係有關，「這個行業本來就是以工程師人才為主要商業輸出主力，當然行政庶務工作在經濟學的資源分配上就會有差異，更何況你又把單一行政人員缺額直接過度外推，看到該應徵者是文組的就覺得所有文組連這種屎缺也要」、「勞力市場上需求端差異，在勞力供給端上，工程師能作日常瑣事，文組的能寫出工程師的code嗎？並不是犯賤才搶著拿低薪，能力的稀缺性才是主因」。

也有網友給文組畢業生建議，「主要是因為文組本身專業度低，取代性高，所以文組人很多，因為大家程度就在那...不過文組應該要發揮自己的優勢，增長見識與人脈，並且有多餘的時間跟精力學習其他技能」、「其實我比較建議文組能到國外試試看，會中文英文日文在國外是很有發展性的，眼界也開闊一點。文組人不適合盯產線，睜眼闔眼都是冰冷的機器與數字」。