新人被資遣老闆建議她「簽自願離職」 過來人提醒：別被騙！

通常被資遣時，公司會發放資遣費，若員工簽署自願離職書，則領不到費用。日前一名女網友表示，老闆以「試用期沒過」為由，將她資遣，並建議她「簽署自願離職書」，網友一看秒曝老闆目的在「省資遣費」。

一名上班族在Dcard發文表示，自己在公司的試用期沒通過，被上司資遣，但老闆讓她選擇要「領資遣費」還是「自願離職」。老闆告訴她「如果選擇自願離職的話，以後新公司打來問妳的表現狀況，我們就不會說是妳試用期表現不好」。

這讓原PO十分猶豫，她算出資遣費有6000元，請教眾網友「我想了幾個問題要問主管，包含資遣費什麼時候會收到？工作日的薪水何時發放？請問我還有什麼權益沒有爭取的嗎？」

文章曝光後，網友直言「妳老闆在唬爛妳，肯定要拿資遣費，新公司沒有那麼閒，還打去前東家問」、「直接等資遣找下家吧，通常在資遣費跟著薪資一起或開支票，才不到三個月的經歷學不到什麼，根本就不用特別寫在履歷上給新公司人資有機會挑你毛病，把自己當新鮮人在找新的工作吧」、「妳這間公司不用寫在履歷上」、「第一份待業比較久沒人會覺得奇怪，很少有公司會特別打到前公司問表現，別被妳老闆唬了」、「一定是等資遣費，老闆必須前10天告知妳被資遣，所以除了可以多拿10天工資以外+資遣費，然後每個禮拜還可以有「有薪假」，怎麼算都划算」、「當然是選拿遣散費！不要被威脅了，通常不會打電話問，你很擔心履歷不要寫這家就好」。