快訊

倪匡今低調火化 兒媳周慧敏發聲：遵奉遺訓不設儀式、不發訃聞

命運翻轉？航空業熬過寒冬 謝金河：半導體產業恐「泰極否來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞力換食宿暑假「打工換宿」搶手 勞動部不建議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
進入暑假打工旺季，勞動部提醒，打工族仍跟一般勞工一樣受勞基法保障。本報資料照片
進入暑假打工旺季，勞動部提醒，打工族仍跟一般勞工一樣受勞基法保障。本報資料照片

暑假打工旺季來臨，勞動部今提醒，無論工作時間長短，打工族仍跟一般勞工一樣受勞基法保障，若每天工時超過8小時，或超過原本約定的工作時數，雇主必須給加班費，且打工族也要一例一休。此外，不少人選擇「打工換宿」，以勞力換取食宿，但勞動部官員指出，打工換宿的工時、勞務折價模糊，容易產生爭議，不建議打工換宿。

勞動部條平司司長黃維琛表示，凡受僱於適用勞基法的事業單位，從事工作獲致工資者，都受勞基法法保障，不會因爲約定正常工作時間的長短，有所差別待遇，因此在工資、工時、休假、例假、休息日及請假等勞動條件相關規定，工讀生與一般勞工無異。

他舉例，工讀生如果一天工作時間超過8小時，雇主就要給付加班費，若是工時未超過8小時但超過與工讀生約定的工作時間，則仍要給付工資，若工讀生有請婚、喪、事、病假的需求，也要依規定給假，工讀生請假時數可依平均每周工作時數除以40小時，再乘以應給予請假日數乘以8小時計給，以一年未住院病假30天為例，假設工讀生平均每周工作時間18小時，一年內未住院病假則可有108小時【(18小時÷40小時)×30天×8小時＝108小時】。

黃維琛也提到，過去3年針對部分工時勞工專案勞檢的結果發現，雇主最常違反勞基法第36條的週休二日及一例一休規定。他解釋，由於部分工時勞工不適用四周彈性工時，必須遵守一例一休，且不能連續工作超過6天，如果當周工作到第6天，就必須按休息日出勤的規定給加班費，工時若在2小時內，按時薪再加給1又1/3，超過2小時按時薪加給1又2/3。

此外，許多人會選擇「打工換宿」，但黃維琛強調，打工換宿不是典型的工作型態，工時規範、工時記載都很模糊，在勞務折價、作價的部分容易產生爭議，不建議民眾打工換宿，若要打工換宿，勞資雙方最好有明確的書面約定。

打工 工時

延伸閱讀

嘉縣開播線上100堂課 中小學生暑假不停學

移除綠鬣蜥賞金獵人冒被咬傷風險工時長 賞金優賺外快

資方搬2指標喊苦...明年基本工資漲不漲？第3季討論

基本工資工作小組會議29日召開 輸入性通膨為討論重點

相關新聞

頂大理組生窩家族工廠領38K 問是否該跳出舒適圈？人力銀行給解答

日前有名頂大理組畢業生網友在「科技島」Po文求問，目前在自家經營的傳產工廠上班，薪水約38k，每天5點半準時打卡下班，日...

勞力換食宿暑假「打工換宿」搶手 勞動部不建議

暑假打工旺季來臨，勞動部今提醒，無論工作時間長短，打工族仍跟一般勞工一樣受勞基法保障，若每天工時超過8小時，或超過原本約...

台積電年薪200萬離職率卻創新高 工程師親揭壓力大到「每天拜拜」

護國神山台積電於6月30日最新發布的永續報告書顯示，去年全體員工離職率為6.8%，新人離職率為17.6%，皆創5年新高，且高於同為半導體大廠的三星與英特爾，此消息一出也引發網友熱議，質疑200萬年薪為何留不住人才，其中一位內部員工便在網上親揭工作秘辛，坦言自已一度壓力大到「每天上班前都去拜拜」。

勞檢場次年年增 職災未減挨批

台北市近5年每年勞動檢查2萬多場，重大職災通報卻始終在300件以上，議員質疑職災防範成效不彰； 市府每年編900萬職災慰...

中華快遞北部罷工 數百銀行受影響

中華快遞企業工會不滿長期低薪，昨天宣布發起第一波北部罷工行動，約80人參與，至少影響數百家銀行業務。工會也到交通部陳情，...

中部最大場就業博覽會9日登場 矽品、大立光釋出900職缺

為迎接畢業季求職熱潮，勞動部勞動力發展署中彰投分署將於7月9日在台中世貿中心舉辦今年中部最大場就業博覽會，計有79家廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。