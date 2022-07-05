勞力換食宿暑假「打工換宿」搶手 勞動部不建議

暑假打工旺季來臨，勞動部今提醒，無論工作時間長短，打工族仍跟一般勞工一樣受勞基法保障，若每天工時超過8小時，或超過原本約定的工作時數，雇主必須給加班費，且打工族也要一例一休。此外，不少人選擇「打工換宿」，以勞力換取食宿，但勞動部官員指出，打工換宿的工時、勞務折價模糊，容易產生爭議，不建議打工換宿。

勞動部條平司司長黃維琛表示，凡受僱於適用勞基法的事業單位，從事工作獲致工資者，都受勞基法法保障，不會因爲約定正常工作時間的長短，有所差別待遇，因此在工資、工時、休假、例假、休息日及請假等勞動條件相關規定，工讀生與一般勞工無異。

他舉例，工讀生如果一天工作時間超過8小時，雇主就要給付加班費，若是工時未超過8小時但超過與工讀生約定的工作時間，則仍要給付工資，若工讀生有請婚、喪、事、病假的需求，也要依規定給假，工讀生請假時數可依平均每周工作時數除以40小時，再乘以應給予請假日數乘以8小時計給，以一年未住院病假30天為例，假設工讀生平均每周工作時間18小時，一年內未住院病假則可有108小時【(18小時÷40小時)×30天×8小時＝108小時】。

黃維琛也提到，過去3年針對部分工時勞工專案勞檢的結果發現，雇主最常違反勞基法第36條的週休二日及一例一休規定。他解釋，由於部分工時勞工不適用四周彈性工時，必須遵守一例一休，且不能連續工作超過6天，如果當周工作到第6天，就必須按休息日出勤的規定給加班費，工時若在2小時內，按時薪再加給1又1/3，超過2小時按時薪加給1又2/3。

此外，許多人會選擇「打工換宿」，但黃維琛強調，打工換宿不是典型的工作型態，工時規範、工時記載都很模糊，在勞務折價、作價的部分容易產生爭議，不建議民眾打工換宿，若要打工換宿，勞資雙方最好有明確的書面約定。