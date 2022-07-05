非網紅、科技業怎拿年薪百萬？ 網曝「1低調工作」年薪300萬

年薪百萬的工作不容易找到，除了進入科技業以外，不少人也試圖當網紅，擠身進入高薪行列，但日前一名網友好奇「除了當網紅以外，還有哪些工作可以不到30歲，就月薪破10萬？」對此，其他網友們分享超多高薪職業，其中包含不起眼的菜市場攤販，年薪就可破300萬，讓不少人感到驚訝。

一名網友在Dcard表示，他身為上班族，領著公司發放的4萬多的固定薪水，好奇有哪些工作可以不到30歲，就能夠月薪破10萬元。他歸納幾種高薪職業，像是工程師、創業家、卡車司機都可以領到優渥薪資，但不確定能否破10萬，因此向眾網友提問。

對此，有網友分享家人職業，「我姊在菜市場賣豬肉，年收300萬」、「我家也是菜市場攤販，一個月賺15萬至20萬元，只不過超級累」，不少人看了直呼「我要去殺豬了！」、「豬肉攤真的有夠扯，朋友豬肉攤光是中秋節節日可單日賣超過20萬至30萬」。

除此之外，還有網友分享親友、同事經驗，「跑船就可以了，乙級船員可領6萬到10萬元，但那是勞力活。如果你能力夠好就可以當甲級船員12萬起跳最高28萬」、「客人多的美甲師和霧眉師也蠻容易達到的」、「去科技業IC廠，新鮮人底薪就有9萬2千元了」、「我們公司的曳引車司機每個都破10萬，連剛入職的司機加薪後也有10萬」、「擔任業務，口才夠好的話，一畢業就可以破百萬」、「我朋友28歲工程師，破12萬」、「通常牙醫去診所工作，一個月也穩破10萬」。