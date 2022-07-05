台積電年薪200萬離職率卻創新高 工程師親揭壓力大到「每天拜拜」

護國神山台積電於6月30日最新發布的永續報告書顯示，去年全體員工離職率為6.8%，新人離職率為17.6%，皆創5年新高，且高於同為半導體大廠的三星與英特爾，此消息一出也引發網友熱議，質疑200萬年薪為何留不住人才，其中一位內部員工便在網上親揭工作秘辛，坦言自已一度壓力大到「每天上班前都去拜拜」。

日前台積電公告的永續報告書中表明，去年台積電全體員工的平均離職率為6.8%，新進員工的離職率則高達17.6%，不僅較2020年的13.4%明顯上升，更超出公司預設的目標15%。該消息被一名網友轉貼到PTT上，並提出質疑，「碩士新人第一年保底200w，這樣還要離職，是多草莓？」

針對該網友的提問，一名台積電的內部員工也發文回應，指出離職員工應以產線中的設備工程師居多，據他描述，新人設備只有三個月的跟值經驗，半年就要開始獨立值夜班，根本不足以應付各種機況，有時想請教前輩也問不到人，「新人經驗還不夠，遇到沒碰過的真的就是等死」。

他接著以自身狀況為例，「我CMP（化學機械平坦化）已經算是四大製程中不太賽的了，我也覺得很硬，剛大夜那陣子真的是每天上班前都去拜拜，祈求今天值班手機他媽的最好給我安分點，更別說黃光蝕刻了，每天早上交接都聽到隔壁的黃光leader在那邊屌人」，長期以往導致他每個週日晚上都十分憂鬱。最後他語重心長地表示，「如果你真的沒甚麼專業，對職涯沒想法，給的錢待滿三年也是200起跳，但真的要撐住就是了」。

一些同行也留言表示心有戚戚焉，「我當年，三個月獨值大夜…」、「當你做輪班就等於把人生賣給公司了」、「我有遇過一個月要人家值班的勒」、「夜班沒人可以找可以體會」、「正常人受不了 更別說穿全套進Lab的，錢難賺」、「感覺內部就是有種惡性循環，每個老人都是媳婦熬成婆的心態」，也有網友依然認為能進台積電就該偷笑了，「薪水這麼高，還好吧」、「就算當到台積電的草莓，也是必一般人強啦」、「能進去還不滿足喔～」。