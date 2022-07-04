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她想跳槽到新公司 過來人看新工作一特質勸：很痛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友勸原PO，「責任制真的可能連休假都要回訊息！而且沒有打卡怎麼申請加班，好累」。示意圖／ingimage
有網友勸原PO，「責任制真的可能連休假都要回訊息！而且沒有打卡怎麼申請加班，好累」。示意圖／ingimage

機會來了該不該跳槽到新公司，這是一件許多人在職涯上都會碰到的事，一名網友就分享她正考慮跳槽到一家上班不需打卡，採責任制的公司，不少網友看了便勸不要，因「很容易下班休假都要回訊息工作」。

原PO在Dcard上以「現職？新offer？」為題表示，她目前29歲，現職4年企劃行政職，薪水40k，加上年終有14個月，特休天數優於一般業界，且固定年調薪2～7%不等，不需加班，但是她的年紀在公司內相較年輕，時常被交辦額外雜事，文化上比較官僚，因此正在考慮轉換到新的公司。

她繼續說，新的錄取工作是來自一家成立六年的科技新創，上班不需打卡，屬責任制，新工作內容是B2B的商務銷售，公司老闆娘在面談中認為她十分適合當業務，薪水44k，獎金與年終不確定多少，但她探聽後是每年皆有發放，調薪幅度看表現應該有機會可談。

兩間公司的通勤成本皆相同，但原PO唯獨考慮未來發展性，似乎新公司大於舊公司，「感覺跳領域學習市場是一種機會，但也深怕自己特質不符，業務銷售這塊是否有人可以分享？大家覺得現職vs新領域？」

網友們紛紛留言，「新工作一個月多4000，一年48000。換算回去現職大概13個月多，完全沒有獎金、年終的話也差不了多少。總歸一句，是我會跳」、「看妳未來規劃去決定哪個工作是有益處的，如果跳到新工作，結果3、5年後又回到企劃，業務的經歷對企劃是有幫助的嗎？」、「業務底薪有44k算不錯了，發展性也不錯（訓練交際手腕、薪水上限高），只是不知道獎金好不好拿。投新offer一票」、「我是從軟體新創業務工作2年後轉公關行銷，B2B業務很吃人脈，基本上以妳的狀況應該是要從0開始，真的會非常辛苦」。

也有許多網友表示新公司的責任制很痛苦，「新offer這種工作責任制很容易下班休假都要回訊息工作」、「我看年薪，月薪才差4000又沒保證年終、固定調薪，我會繼續找其他的工作，跳槽多10％，年資卻要重算不划算，責任制很痛苦，沒有打卡＝沒加班費」、「現職不加班很優耶，責任制真的可能連休假都要回訊息！而且沒有打卡怎麼申請加班，好累。像我前公司老闆常常用line發工作訊息，上下班時段、假日都會，甚至常常在半夜，就算關通知群組也會一直@大家，下班了就想好好休息，結果跟朋友聊天老闆的訊息還一直跳出來真的好困擾，如果是重要的事情就算了，但根本不重要，根本把line當記事本」。

職涯 Dcard

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