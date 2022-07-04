「為何離開前公司」面試該怎麼答？ 專家提3大解答與NG回覆

面試時總是有一些面試官常問的問題，一名網友就分享了面對「為什麼會想離開前一間公司？」這一尷尬問題的三大正確回覆方向，以及三大NG回答。

原PO在Dcard上以「為什麼會想離開前一間公司，幾乎是必問！」為題表示，當面試官詢問為何會離開上一間公司的話，有三點需注意「探詢你的工作價值」、「誠實為上策」、「減少負面論述」。

探詢工作價值的部分原PO表示，企業想了解面試者的價值觀，因為一定有什麼在意的點讓自己離開上一間公司，「了解面試者在意的點是什麼」。第二是誠實為上策，因為企業一定知道造成離職，一定有其他潛在因素，因此不要說謊編造故事，「避重就輕論述，離職原因只要能交代得過去，基本上不會成為你的阻礙」。

最後一點則是減少負面論述，也就是「避免批評前公司、前主管、前同事」，因為面試官同時也在觀察面試者是什麼樣的人。

提到NG的回答方式，他則說面試者應避免提到，「與主管管理風格不同」、「與同事相處不睦」、「工作時間太長，需常加班」三大地雷區，因為企業方還不了解面試者是怎樣的人，因此會預設「一定是你哪裡有問題，才這樣…」，提到加班部分，企業則會認為面試者對於工時調整的彈性不大，因此不錄取。

原PO最後指出「正向的職涯發展、挑戰自我的說法主管都買單」，最好的說法是營造出自己有在計畫職涯規劃，例如，為了提升自己的專業、開發自己的潛能、挖掘更好的自己等。他強調，從自己能給出的貢獻切入，讓面試官覺得自己有能力、企圖心與上進心，「大家都喜歡正向、喜歡學習的求職者」。