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國營跟公職哪種比較好？ 網秒選：這種薪水可破百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友不知道「國營跟公職」哪個比較好，內行人一致推薦「考國營」。圖片來源／ingimage
一名女網友不知道「國營跟公職」哪個比較好，內行人一致推薦「考國營」。圖片來源／ingimage

現在房價、物價上漲，畢業新鮮人搶找年薪百萬工作，但也有些人喜歡安穩的鐵飯碗。日前一名女網友拋問「國營工作跟公職，哪個比較好？」內行人曝「國營比較好」，認為升主管容易，且年薪快速破百萬。

一名女網友在Dcard發文，指出國營跟公職兩者的優點都是穩定，但缺點是薪水漲幅不高，讓她煩惱身為商業類科的畢業生，哪種工作比較適合，並問升職空間哪個比較大？

對此，有內行人分析「國營沒辦法發大財，但穩穩的做下去，累積年資的話薪水還不錯，而且每天4點半就下班，如果是雙薪家庭且都國營工作，可以買3房2廳，順順過一輩子」、「秒選國營」、「國營職＞高考＞國營雇＞普考，國營工作很多人在考，高考工作內容要斟酌」、「國營接主管，往上升職的空間比公職容易」、「我在國營的研究單位待了4年，年薪115萬元」、「我在國營的第二年，就破百萬年薪了」、「公股銀年薪可到120萬以上，高考進去13年勉強碰百，如果沒升遷就封頂了，有升遷也不會多很多，考慮錢的話絕對國營、公股銀行大勝」。

但也有人透露，「國營的年薪要到130萬，可能年資要有25年」、「台電、中油的話，大概7年100萬，再往上升有卡等之類的因素，要看個人造化了」。

高考 薪水 考公職

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