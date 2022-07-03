她訝異第一份工作14天就被開除 眾人看了卻說：很正常

畢業後獲得第一份正職工作，但不到一個月就被開除，肯定會對社會新鮮人造成不小衝擊，一名網友就表示她只到職14天就被無預警開除，讓她十分訝異，但不少網友都認為「人事有異動本來就是直接fire並給資遣費，這沒什麼好奇怪的」。

原PO在Dcard上以「沒試用期=可以隨便fire？？」為題分享，她最近獲得剛畢業的第一份工作，且面試隔天就得到錄取通知，她心想「沒想到這麼快就找到工作，薪資方面也不錯」，面試官也說，公司沒有試用期，基本上沒有犯太大的錯就會一直做下去。

結果發薪水當天原PO特意查了網路銀行，卻發現沒有新匯款資訊，以為是公司會晚點入帳，殊不知主管突然通知她不用去上班了，理由是公司人力調動的關係，她也自認從進公司到現在沒有犯過大錯，雖然有犯小錯但不至於害公司虧錢、客戶跑掉那種，「莫名其妙被炒，我除了訝異還是訝異」。

此外，因為原PO當時的工作會用到公司信箱，她還曾看到公司在應徵她後，還有發其他邀請給別人，甚至到她離開後都還有看到這個職缺的應徵，她最後也說，畢竟她在公司的時間總共只有14天，對公司也沒有太多的感情，只是被如此對待，心裡還是會不舒服。

網友紛紛留言，「人事有異動本來就是直接fire並給資遣費，這沒什麼好奇怪的，只是台商比較不會這麼做而已」、「不滿三個月確實不用告知唷！沒有事先通知的」、「有給資遣費的話就可以啦，下份工作會更好」、「不管有沒有試用期都能直接叫妳滾欸，不要在那糾結，快去找新工作」、「Fire就是依法給資遣費就好，但多的是用手段逼妳自己走的公司」、「剛到職的求職者也沒什麼離職預告期，不適合就掰，如果公司該給妳的沒給妳，那就是他們的問題」。