她嘆台灣職場對文組不友善 過來人：薪水跟這兩點有關

大學付出的努力與出社會後的薪水會成正比嗎？一名網友就表示，她是國立大學外文系的畢業生，但薪水大概落在兩萬八至三萬二，她有一位沒念大學的堂弟月薪還有四萬多，讓她感嘆，「當初我上大學的成績都比他們高，學歷也不差，但現在成就比他們差，薪水比他們低」，有網友跳出來解釋，「薪水給多少是跟市場需求和稀缺度有關」。

原PO在Dcard上以「台灣職場薪水對文組相當不友善」為題分享，她是今年畢業於國立大學外文系的社會新鮮人，持有多益金色證書，但她在中部投了上百家履歷，通常薪水都兩萬八至三萬二，年終一至一個月半，相較之下，跟她同屆的表哥，念私立科技大學電機系，多益不到五百分，在畢業前的就業博覽會就拿到大公司錄取通知，畢業即就業起薪四萬以上，還有三節分紅以及入職獎金，「連作業員基本都有16個月（年終）」。

除此之外，原PO還有個大學沒讀的堂弟，統測考不理想就進國營企業做爬桿的工作，三年過去月薪四萬多，讓她嘆氣，「連勞力活的工作也比我高，台灣對文組相當不友善，當初我上大學的成績都比他們高，學歷也不差，但現在成就比他們差，薪水比他們低」。

網友紛紛表示英文好已經不是優勢了，「老實說，出社會只有語言能力是不夠的，大部分公司根本用不到這麼高的英文能力，在沒有其他專長的情況下，只有英文能力=幾乎沒什麼專長的新鮮人，多益和薪水是不會成正比的」、「從市場的需求來看，英文好的不止外文系，商管、甚至理工人的英文都可能很好，英文好的人基本上到處都是，會英文已經不再是優勢了，而市場很需要理工人才和勞動者，僧多但也粥多的概念，因此這些人當然容易獲得比較高薪的工作。By大學外文，研究所跨領域的職場新鮮人」、「語言只是工具，不是專業」。

也有網友安慰與建議，「文組畢業拿到好工作的人不是在學期間努力跑實習競賽，就是認真學習多方探索，尤其在法商這類熱門領域更是如此」、「我私立文組多益600，月薪45k，給妳參考。不是所有文組都低薪，也不是多益金色就代表有能力。先強壯自己吧」、「妳剛出社會可能還不了解，薪水給多少跟妳過去付出的努力沒有直接相關，而是跟市場需求和稀缺度有關」。