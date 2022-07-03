快訊

棒球／凍蒜！辜仲諒接棒亞洲棒總會長 盼團結亞洲各國

中重症+198、死亡+88 增2例MIS-C兒童重症個案

陳時中意願高昂但找無競選總幹事 蔡英文總統猶豫換「仁」選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她嘆台灣職場對文組不友善 過來人：薪水跟這兩點有關

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出「薪水給多少跟妳過去付出的努力沒有直接相關，而是跟市場需求和稀缺度有關」。圖片來源／ingimage
一名網友指出「薪水給多少跟妳過去付出的努力沒有直接相關，而是跟市場需求和稀缺度有關」。圖片來源／ingimage

大學付出的努力與出社會後的薪水會成正比嗎？一名網友就表示，她是國立大學外文系的畢業生，但薪水大概落在兩萬八至三萬二，她有一位沒念大學的堂弟月薪還有四萬多，讓她感嘆，「當初我上大學的成績都比他們高，學歷也不差，但現在成就比他們差，薪水比他們低」，有網友跳出來解釋，「薪水給多少是跟市場需求和稀缺度有關」。

原PO在Dcard上以「台灣職場薪水對文組相當不友善」為題分享，她是今年畢業於國立大學外文系的社會新鮮人，持有多益金色證書，但她在中部投了上百家履歷，通常薪水都兩萬八至三萬二，年終一至一個月半，相較之下，跟她同屆的表哥，念私立科技大學電機系，多益不到五百分，在畢業前的就業博覽會就拿到大公司錄取通知，畢業即就業起薪四萬以上，還有三節分紅以及入職獎金，「連作業員基本都有16個月（年終）」。

除此之外，原PO還有個大學沒讀的堂弟，統測考不理想就進國營企業做爬桿的工作，三年過去月薪四萬多，讓她嘆氣，「連勞力活的工作也比我高，台灣對文組相當不友善，當初我上大學的成績都比他們高，學歷也不差，但現在成就比他們差，薪水比他們低」。

網友紛紛表示英文好已經不是優勢了，「老實說，出社會只有語言能力是不夠的，大部分公司根本用不到這麼高的英文能力，在沒有其他專長的情況下，只有英文能力=幾乎沒什麼專長的新鮮人，多益和薪水是不會成正比的」、「從市場的需求來看，英文好的不止外文系，商管、甚至理工人的英文都可能很好，英文好的人基本上到處都是，會英文已經不再是優勢了，而市場很需要理工人才和勞動者，僧多但也粥多的概念，因此這些人當然容易獲得比較高薪的工作。By大學外文，研究所跨領域的職場新鮮人」、「語言只是工具，不是專業」。

也有網友安慰與建議，「文組畢業拿到好工作的人不是在學期間努力跑實習競賽，就是認真學習多方探索，尤其在法商這類熱門領域更是如此」、「我私立文組多益600，月薪45k，給妳參考。不是所有文組都低薪，也不是多益金色就代表有能力。先強壯自己吧」、「妳剛出社會可能還不了解，薪水給多少跟妳過去付出的努力沒有直接相關，而是跟市場需求和稀缺度有關」。

薪水 文組

延伸閱讀

男友存款不到50萬卻執意買房 網勸：讓現實打醒他

人夫1天零用錢只有250元 背後故事曝光網狂讚：好老婆

真的買了！豪砸3000萬買台灣50 郭哲榮承諾「晚點秀對帳單」

結帳才告知低消1千！中和居酒屋吃飯噴2萬多元 店家這樣回應

相關新聞

她訝異第一份工作14天就被開除 眾人看了卻說：很正常

畢業後獲得第一份正職工作，但不到一個月就被開除，肯定會對社會新鮮人造成不小衝擊，一名網友就表示她只到職14天就被無預警開除，讓她十分訝異，但不少網友都認為「人事有異動本來就是直接fire並給資遣費，這沒什麼好奇怪的」。

用LINE跟主管談加薪超NG 作家：容易造成誤會

職場上需注意的小細節雖然很多，但只要仔細觀察並做出正確行為，就可以讓自己的職涯更順遂，作家黃大米就指出，若想爭取加薪，千萬不要用通訊軟體溝通。

她嘆台灣職場對文組不友善 過來人：薪水跟這兩點有關

大學付出的努力與出社會後的薪水會成正比嗎？一名網友就表示，她是國立大學外文系的畢業生，但薪水大概落在兩萬八至三萬二，她有一位沒念大學的堂弟月薪還有四萬多，讓她感嘆，「當初我上大學的成績都比他們高，學歷也不差，但現在成就比他們差，薪水比他們低」，有網友跳出來解釋，「薪水給多少是跟市場需求和稀缺度有關」。

暑期打工開始 北市就服處本週供767個工作機會高薪65K

「暑期打工開始了！」家樂福暑期工讀生聯合徵才7月6、7日假艋舺站、內湖站舉辦，共釋出六種職務、139個工作機會，時薪17...

雇主不認帳 職災黑數比想像多

本土確診個案累計已逾三八二萬例，不少勞工因職場群聚或執行職務時確診，卻礙於雇主不支持勞工申請職災認定，勞工只能摸摸鼻子自...

新冠職災認定難 2年半僅1323件

國內疫情已超過三百萬人確診，但因今年四月後改採重點疫調、職業染疫指引在醫界有雜音、部分雇主不願配合，讓新冠職災認定難上加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。