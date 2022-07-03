用LINE跟主管談加薪超NG 作家：容易造成誤會

職場上需注意的小細節雖然很多，但只要仔細觀察並做出正確行為，就可以讓自己的職涯更順遂，作家黃大米就指出，若想爭取加薪，千萬不要用通訊軟體溝通。

黃大米在臉書上表示，有粉絲向她提問，「我想爭取加薪，可以用LINE跟主管說嗎？」黃大米則說她個人反對這種作法，「因為LINE上的文字沒有溫度，很容易因為個人當下的情緒，錯誤解讀文字的涵義」，比如對方只是想客氣地表達想爭取加薪，主管可能誤會他是來威脅要加薪。

黃大米建議，可以用LINE跟主管約時間，詢問什麼時間可以讓跟主管聊一下，在去談之前，也要記得準備一張A4紙，寫上自己這半年來的績效，並用客氣的態度說明，以及請主管幫忙爭取。

她最後提醒，「如果你目前在老闆心中很黑，請不要白目地去吵要加薪水，等自己紅起來的時候，再去說，會比較爭取的到」，以及當自己順利加薪時，記得買杯咖啡放張感謝卡給主管，感謝主管的幫忙。

網友看了紛紛回應，「咖啡和感謝卡真的要適時出現」、「用LINE打訊息真的容易有誤會，尤其是無法面對面，對方若剛好心情不佳或解讀錯誤，反而更麻煩」、「的確不妥，也不只是加薪問題，重要的事情都應該當面談，以確保傳達的正確性與對事情的重視，這是現代人常忽略的點，因為即便社交工具再方便，它們還是工具，並不能表達事的全貌」。