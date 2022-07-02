會計薪水很低？非頂大生曝「月薪10萬」秘訣：從大學開始計劃

各行各業都有不為人知的辛酸，有一名會計分享自己的經驗，他表示雖然很多人都說會計專業不好，工作辛苦，但因為會計工作能讓他「月收10萬」，過自己滿意的生活，他也分享從求學到就業後，如何一步一步往上爬，引起網友熱議。

網友在Dcard發文說，雖然大家常說會計專業不好，常常讓大家沒日沒夜，有可能過年還要加班，但是原po表示對會計這職業是真愛，因為月薪能破10萬，過上滿意的生活，他表示自己在大一就已經有兩個重要的認知，因為不是念頂大，在就業市場肯定被頂大電，所以不去跟頂大競爭，另外自己是文組，不想當業務，知道將會是COST CENTER(成本中心)，所以必須要當個對公司有貢獻的COST CENTER。

於是有兩個認知後，大學時期不斷探索，在會計的宇宙有什麼職能是比較重要的「COST CENTER」，後來發覺到了FP&A(財務分析)這個職能，不只需要會計背景，對Business很重要，尤其是大公司，比較不會被取代外，薪資通常也比較高。

接著配合目標，大學時期方向就朝，英文學好，聽說讀寫都要好到可以篩掉頂大生的那種，另外就是考會計師證照，證明自己懂會計，大學後多益考到900+的水平，會計師則是繼續考，第一份工作進了一間中南部非常大的上市傳產，當成本分析專員的工作，薪水只有30K，但他表示就是「忍」，因為知道要拿的是經歷。

接著幾年後，已經取得完整的分析資歷，要擔任一個財務分析完整體還缺乏的就是會計經驗，於是他選擇一間非常大的上市公司，決定吃苦去外派，到印尼直接接任當地會計主管，在台底薪50K左右，加上外派津貼，一個月領大約80K，因為缺乏經驗，那段時間過得很辛苦。

取得會計主管經驗後，搭上之前成本分析經驗，加上中間這幾年還是有狂練習英文，會計師證照也考到了，原po表示知道自己是財務分析職能的完成體了，於是就開始找台外商的職位，幾個月後也被台灣的一線外商給錄取，擔任TW Site初階FP&A主管，月薪100K以上，領得比外還多，他也勸大家，「雖然會計很辛苦，但如果有妥善規劃，天花板很高的」。