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開40K請助理「徵不到正常新人」主管嘆：讓人大開眼界

聯合新聞網／ 綜合報導
一名部門主管認為，開40K請秘書、助理，卻遇不到正常人。 路透
一名部門主管認為，開40K請秘書、助理，卻遇不到正常人。 路透

近期逢畢業季，不少新鮮人開始找工作，準備踏入職場，但先前有一名小主管抱怨，現在新鮮人的問題很多，近日又有一名部門主管表示，公司開40K，卻也「徵不到正常人」，引起熱議。

一名公司部門主管在「Dcard」發文說，最近公司在徵秘書、助理職務，薪水開40K-42K，月休八天，工作內容為客戶服務、客訴處理、文件處理、主管交辦事項等，她表示現在就算用40K請來的助理，明明工作項目中除了她自己職位的職責外，有寫道處理主管臨時交辦事項，但還是會跟你討價還價、斤斤計較。

原po指出，40K以文職秘書、助理來看，應該已經不算低薪，但是請來的人對上級不禮貌，對工作內容討價還價，真的讓人大開眼界，雖然最後這個人被換掉了，但是公司面試完後進來，態度這樣的新人大有所在。

原po也說，都說這兩年疫情嚴重找不到工作，但很多行業在這兩年面試人才時，反倒覺得很魔幻，來面試的人怎麼都感覺哪裡怪怪的，「為什麼都面試不到態度正常禮貌的求職者？」她認為，有時候不是慣主管或是奴，而是有些主管交辦的事項，學會就是自己的，那可能就是未來比同事升遷快的原因。

原po認為，交給員工的任務，究竟是推無聊工作給你，還是學會了對自己有益處，而不是只知道爭，那種感覺給人很不舒服，但他也呼籲，如果是乖乖牌工作者，容易被莫名壓榨的，可以多跟身邊的人討論工作內容是否恰當，該當機立斷離職的還是要趕快離職。

不少人看完深有同感，紛紛回應「真的一堆人沒能力又怨天尤人」、「認同，風氣超歪，有能力的人公司開在高薪水都要你，反而一堆沒能力的一直罵薪水爛，基本薪低，怎不問自己只能找被取代性高的工作還在那邊嫌」、「現在的風向好像對工作認真負責變成就是奴，然後瘋狂嫌自己低薪，啊明明是自己選的」、「真的！ 我超認同妳的，而且我們公司也是開40K找助理 結果找到的就真的跟那篇原文還有妳遇到的狀況跟問題一樣」。

但也有人認為，「我覺得每個面試官好像都很不信任社會新鮮人的能力，認真覺得現在的工作環境差不只是因為那些巨嬰，慣老闆也有關係，我在應徵工讀的時候還沒有這麼大感覺，可能也跟工讀不用扛責任有關係」、「怎麼不問問妳們公司人資跟主管是怎麼選人跟面試的，為什麼妳們公司招不到好人才？ 不要只會推給生育率然後哀年輕人巨嬰」、「薪水只是其中一個影響的因素吧，看人眼光太差也是有這種可能？」。

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