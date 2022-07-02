快訊

中投公路逼前女友下車復合 恐怖房仲連轟男同事3槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最喜歡的員工福利是什麼？「它」奪下聲量焦點寶座毫無懸念

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
最喜歡的員工福利是什麼？「它」奪下聲量焦點寶座毫無懸念。 圖片來源／Unsplash
最喜歡的員工福利是什麼？「它」奪下聲量焦點寶座毫無懸念。 圖片來源／Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「員工福利」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前八大員工福利。

鳳凰花開，畢業季來臨，對許多即將踏入社會的新鮮人來說，除了要找到一份自己屬意的工作之外，公司給出的福利也是重要的考量因素。好的福利不僅可以擄獲員工的心，更能讓員工更願意替公司付出。而作為員工，最看重的福利又有什麼呢？

金錢福利最受網友青睞 零食櫃、休息區也很重要

TOP8熱議員工福利 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
TOP8熱議員工福利 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

日前有網友好奇提問「希望公司有何員工福利？」，話題立刻掀起熱議，大家紛紛發表自己的看法，如「年終多一點啦」、「別加班，拜託年終6個月以上」、「補交通費」等金錢方面的福利，最受到網友的一致推崇。另外，有人也提到「我想每年都有員旅或旅遊補助」、「尾牙！除了吃還可以抽獎」等等，由公司舉辦的團體活動也是許多人心中的必備福利之一。

而在上班的過程中，難免會有疲累、壓力大的狀況，這時若能有個可以放鬆、休息之處便再好不過了，因此就有網友表示希望可以有「咖啡零食無限取用的茶水間」，也有人許願「中午有休息室可以睡午覺」。除了滿足口腹之慾跟舒緩疲累外，其實身體健康也是許多人很重視的一環，有網友就提到「也許壓力會大，但定期健檢確認身體狀況後再工作才安心」，直言健康的保障才是最好的福利。

另一方面，俗話說「工欲善其事，必先利其器」，好的辦公設備自然能使工作起來更加便捷上手，常見除了配置公司筆電之外，也有人提到公司提供「辦公用具購物金」、「大螢幕」以及「符合人體工學的辦公椅」等，由於是上班天天會使用到的用品與設備，因此對於員工來說，也是相當實際且感受直接的福利政策。

每個公司提供的員工福利各不相同，每個人的期待也都不一樣，因此在面試工作時不妨多多參考與了解，也才能獲得自己最中意的福利與待遇。

觀看原文→https://bit.ly/3nwlNjX

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

延伸閱讀

萊爾富「涼夏轉轉樂」門市買指定飲料任2件享最低0元起

什麼行業有「最強員工福利」？速食店吃到懷疑人生 葬儀社答案曝

「喝的甜品」奪冠！TEA TOP畢業季「新鮮人最愛Top5」 加碼第2杯半價優惠

你可能也愛的日本零食要漲價了！Calbee產品最多貴20%

相關新聞

最喜歡的員工福利是什麼？「它」奪下聲量焦點寶座毫無懸念

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「員工福利」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前八大員工福利。

超囂張！老闆面試邊吃水果 求職者怒「不尊重人」 網：考你EQ

面試過程也需要補充維他命C？有網友日前發文，表示不久前應徵某工作，獲邀在網上與老闆進行面試。但面試當日，對方竟要他空等近2小時，又一邊吃柳橙一邊與他面試，令他感到不被尊重。更過分的是面試最後，老闆還反問他「不知道你讀這麼多書為什麼還要來面試這工作？」令他氣結。

「不懂為什麼要畢業找工作才在後悔」引發網友抬槓

日前有人在社群論壇以「不懂為什麼要畢業找工作才在後悔」發文獲得版友熱烈回響，內文提及「每天都可以在版上看到羨慕別人薪資的...

她裸辭「棄百萬年薪」曝8大好處 網羨慕：找回人生自主權

一名女網友分享，自己在外商公司擔任產品經理，年薪高達百萬，但工時長且長時間處於高壓環境，讓她的生活很厭世，不僅賠了健康，也犧牲許多與親友們相處的時光，於是思考過後她決定裸辭，才發現辭職後有8大好處。

台南營造工人須拿職安卡 才能上工

台南去年至今發生重大職災33件，與營建相關多達20件，營建職災案件居高不下，勞工局宣布今起高風險各類營造作業勞工，必須完...

比跑外送還累！台大男考上公職超後悔 曝薪水「以為是人生轉捩點」

公務員被視為鐵飯碗，因為工作穩定、有正常上下班時間，比其他民營企業較不受景氣衝擊，每年都吸引許多民眾報考。不過，近日有一名從台大畢業的男網友就抱怨，曾以為自己考上公職是人生轉捩點，沒想到每天忙得半死，全身痠痛，賺的錢還比之前跑外送還少，讓他直呼超後悔「考上公職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。