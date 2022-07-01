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超囂張！老闆面試邊吃水果 求職者怒「不尊重人」 網：考你EQ

香港01／ 撰文：夏洛特
該港男在討論區表示近日應徵了某職位，網上面試時該公司的老闆竟然一邊吃橙一邊會談，令他感到不被尊重。（《上司實習生》劇照）
該港男在討論區表示近日應徵了某職位，網上面試時該公司的老闆竟然一邊吃橙一邊會談，令他感到不被尊重。（《上司實習生》劇照）

面試過程也需要補充維他命C？有網友日前發文，表示不久前應徵某工作，獲邀在網上與老闆進行面試。但面試當日，對方竟要他空等近2小時，又一邊吃柳橙一邊與他面試，令他感到不被尊重。更過分的是面試最後，老闆還反問他「不知道你讀這麼多書為什麼還要來面試這工作？」令他氣結。

該從事媒體業務的香港男子在香港討論區發文，稱其上月欲換工作，應徵了某公司的相關工作，獲通知在Zoom上與該公司的老闆面試。但令人費解的是，老闆稱不知什麼時間有空，要求男子於當日下午1點至4點在線上聊天等候室等他，男子認為對方約面試也沒有確實時間，既沒有誠意又顯得頤指氣使，「他說他不知道幾點會有空，我已經覺得他好大牌」。

到了面試那日，男子按照約定，準時上線守在電腦旁，等了個半小時後已經失去耐性，最後在2點45分終於看到老闆上線。男子精神抖擻，準備做自我介紹，沒料到老闆一開鏡頭，男子就見到對方正悠閒地吃著柳橙。他頓時有些氣結，「心想也太誇張」，沒想到老闆隨後說的話「更讓人火大」，「那個老闆說：『你這麼高學歷我們公司請不起你，不知道你讀這麼多書為什麼還要來面試這工作？』」。

男子表示當刻真的想馬上關掉對話視窗，但還是忍了下來，隨後在網路發文力數對方2宗罪：首先是沒有提供確切面試時間顯得沒有誠意，「你的時間是時間，我的時間就不是時間？」；其次是老闆一邊面談一邊吃柳橙，既不尊重求職者亦不尊重自己公司，「其實他都無尊重自己公司，這樣竟然還是一間公司老闆」。

發文引來網友熱議，不少人認同原po，覺得該公司老闆確實欠缺尊重，「人與人之間要有基本禮貌，如果這老闆覺得不值得花時間，就應該精確地找人面試，不要浪費大家時間」、「其實可以食完水果再開始，尊重自己，尊重別人」；但亦有人覺得樓主少見多怪，「考你EQ」、「他是老闆他最大，想吃什麼都可以」。

有網友認為老闆面見求職者還吃橙實在太不尊重，其實大可吃完橙再面試，不必故意擺出高姿態。（Unsplash/ORLANDO SANT'ANNA）
有網友認為老闆面見求職者還吃橙實在太不尊重，其實大可吃完橙再面試，不必故意擺出高姿態。（Unsplash/ORLANDO SANT'ANNA）

延伸閱讀：

濕身見工│白衣女見工前意外濕身　男經理望實　即場獲聘有古怪？

HR太保守？求職者內在條件合要求　見工因1個「外在致命傷」被DQ

文章授權轉載自《香港01》

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