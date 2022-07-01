快訊

羽球／「戴博士」揚名國際 小戴：很高興我能成為一名學者

遭陳家欽點名介入警察人事 徐國勇嗆「笑死」：人事權是我的我喬什麼

「Yes，Sir」走入歷史！香港警隊1日起改用解放軍隊列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她裸辭「棄百萬年薪」曝8大好處 網羨慕：找回人生自主權

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在外商公司擔任產品經理，年薪高達百萬，但工時長且長時間處於高壓環境，讓她的生活很厭世，於是決定裸辭。示意圖/ingimage
一名女網友在外商公司擔任產品經理，年薪高達百萬，但工時長且長時間處於高壓環境，讓她的生活很厭世，於是決定裸辭。示意圖/ingimage

一名女網友分享，自己在外商公司擔任產品經理，年薪高達百萬，但工時長且長時間處於高壓環境，讓她的生活很厭世，不僅賠了健康，也犧牲許多與親友們相處的時光，於是思考過後她決定裸辭，才發現辭職後有8大好處。

該名網友在Dcard發文表示，自己先前在外商公司任職產品經理，儘管是名工作狂，但她也很熱愛負責的工作內容，不過近日卻下定決心提出辭職，理由是瘋狂加班讓她沒有時間運動，賠上了健康，也沒有時間陪伴親友，更不用說享受興趣、休閒活動，除此之外主管不停推卸工作，以及因政治干涉工作等，弄得工作環境烏煙瘴氣。

離職後她的生活有了大大的改變，更發現其中的8大好處，包括早晨運動或冥想後，有充足的時間細酌品嘗自己泡的咖啡、不會再抱怨沒有時間，想做什麼就去做、接到工作邀約會很興奮，很想探討有什麼新玩意。

生活方面則不再緊張，晚上睡得很好，在家也能自己下廚，感受到了更深刻的冥想，也找到了自己的極限，甚至連走在路上都會因太開心而傻笑。

文章曝光，引起網友們熱議，「裸辭真的很需要勇氣」、「我覺得百萬裸辭真的很勇敢，但是環境跟身體的確已經到極限，這絕對是正確決定」、「真的離職後一切海闊天空，有種自己重新復活的感覺」、「羨慕你家人沒有說什麼，我之前裸辭也是想順便休息一下，結果沒一個禮拜家人就開始一直唸怎麼不去找工作」、「人生不只有工作，恭喜找回人生自主權」。

延伸閱讀

不用殺蟲劑就能將小強「滅門」 他一招讓眾人讚：生活智慧王

傳染力強！關於猴痘 你該知道的事

放棄一切全家搬來台灣 瑞典妻曝最怕台這點「日常」：超危險

從小就熱愛閱讀「沒補習過」 混血北一女孩申請上耶魯

相關新聞

她裸辭「棄百萬年薪」曝8大好處 網羨慕：找回人生自主權

一名女網友分享，自己在外商公司擔任產品經理，年薪高達百萬，但工時長且長時間處於高壓環境，讓她的生活很厭世，不僅賠了健康，也犧牲許多與親友們相處的時光，於是思考過後她決定裸辭，才發現辭職後有8大好處。

台南營造工人須拿職安卡 才能上工

台南去年至今發生重大職災33件，與營建相關多達20件，營建職災案件居高不下，勞工局宣布今起高風險各類營造作業勞工，必須完...

比跑外送還累！台大男考上公職超後悔 曝薪水「以為是人生轉捩點」

公務員被視為鐵飯碗，因為工作穩定、有正常上下班時間，比其他民營企業較不受景氣衝擊，每年都吸引許多民眾報考。不過，近日有一名從台大畢業的男網友就抱怨，曾以為自己考上公職是人生轉捩點，沒想到每天忙得半死，全身痠痛，賺的錢還比之前跑外送還少，讓他直呼超後悔「考上公職...

資方搬2指標喊苦...明年基本工資漲不漲？第3季討論

今年第2季的基本工資工作小組會議今下午舉行，由勞動部長許銘春主持。由於通膨、電價調漲等議題近來備受關注，據勞動部官員轉述...

強化中高齡勞工技能 勞動部補助7成企業派訓費

為支持中高齡及高齡勞工穩定就業或於退休後再就業，勞動部勞動力發展署去年起推出「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計...

半年實習經驗該寫進履歷？ 網：面試也是要包裝的

求職潮又來了，一名網友分享自己上一份實習只有半年，好奇會不會被面試官問到為何只做半年，但不少網友都回覆「半年很久了，主要還是妳職場中體悟到或能帶走什麼，能活用到下一段職涯這點才是最重要的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。