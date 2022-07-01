她裸辭「棄百萬年薪」曝8大好處 網羨慕：找回人生自主權

一名女網友分享，自己在外商公司擔任產品經理，年薪高達百萬，但工時長且長時間處於高壓環境，讓她的生活很厭世，不僅賠了健康，也犧牲許多與親友們相處的時光，於是思考過後她決定裸辭，才發現辭職後有8大好處。

該名網友在Dcard發文表示，自己先前在外商公司任職產品經理，儘管是名工作狂，但她也很熱愛負責的工作內容，不過近日卻下定決心提出辭職，理由是瘋狂加班讓她沒有時間運動，賠上了健康，也沒有時間陪伴親友，更不用說享受興趣、休閒活動，除此之外主管不停推卸工作，以及因政治干涉工作等，弄得工作環境烏煙瘴氣。

離職後她的生活有了大大的改變，更發現其中的8大好處，包括早晨運動或冥想後，有充足的時間細酌品嘗自己泡的咖啡、不會再抱怨沒有時間，想做什麼就去做、接到工作邀約會很興奮，很想探討有什麼新玩意。

生活方面則不再緊張，晚上睡得很好，在家也能自己下廚，感受到了更深刻的冥想，也找到了自己的極限，甚至連走在路上都會因太開心而傻笑。

文章曝光，引起網友們熱議，「裸辭真的很需要勇氣」、「我覺得百萬裸辭真的很勇敢，但是環境跟身體的確已經到極限，這絕對是正確決定」、「真的離職後一切海闊天空，有種自己重新復活的感覺」、「羨慕你家人沒有說什麼，我之前裸辭也是想順便休息一下，結果沒一個禮拜家人就開始一直唸怎麼不去找工作」、「人生不只有工作，恭喜找回人生自主權」。