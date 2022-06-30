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比跑外送還累！台大男考上公職超後悔 曝薪水「以為是人生轉捩點」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從台大畢業的男網友表示考上公職超後悔，每天忙得要死，還沒有跑外送賺得多。情境示意圖。圖／Ingimage
一名從台大畢業的男網友表示考上公職超後悔，每天忙得要死，還沒有跑外送賺得多。情境示意圖。圖／Ingimage

公務員被視為鐵飯碗，因為工作穩定、有正常上下班時間，比其他民營企業較不受景氣衝擊，每年都吸引許多民眾報考。不過，近日有一名從台大畢業的男網友就抱怨，曾以為自己考上公職是人生轉捩點，沒想到每天忙得半死，全身痠痛，賺的錢還比之前跑外送還少，讓他直呼超後悔「考上公職反而變成社畜」，貼文曝光後引發討論。

一名從台大畢業的網友在Dcard發文表示，自己考上公職前是跑外送，一個月每天能跑12小時，還有6萬多，沒想到考上公職後，月薪只有4萬4，就算能領到一定的加班費，也只有5萬6。該名網友說道，「考上公職以為是人生轉捩點，結果每天忙得要死，全身痠痛」，他也懷念過去跑外送的生活，不僅工作時間自由，還能騎車趴趴走，更不用看主管臉色，對比現在公務員生活，實在「後悔莫及」，想離職去應徵外商。

貼文一出引發熱議，許多網友紛紛留言「台大考公職好像有點浪費人材...我妹考上後也很不開心，又再準備考律師」、「退休金換新制後考公職利益好像真的不大，很多家長觀念都還很老派，覺得公職就是鐵飯碗，反而害很多人被綁在那裡，不管是被綁著考試還是不能離職都一樣」、「你怎麼會有公職很好的錯覺」。

也有網友認為原PO去外商公司不一定是最佳選擇，「外商真的沒比較好...我在養老外商，但因為疫情連主管都被裁掉了，但休假很多一個月，最基本10天以上，有時候閒到真的可以再找一份打工」、「私人企業更要看主管臉色，我就是因為這樣才考公職」、「外商的殼，台灣人的內裡也不是多快樂」。

有些網友則表示不管做什麼工作，都是從中累積經驗「我覺得有在努力工作、為自己生活打算的人都很棒，希望原PO可以找到繼續工作的熱情愛自己所選，外送固然相對自由可是卻得忍受風吹雨打，也很難穩定持久，升遷發展的道路不明，說不定再過幾年就變成無人機送外送」、「不需要後悔，沒走過這條路，根本不知道公職的沉重壓力，年輕進來知道後還能早點離開去業界拼，不要超過30經驗還是只有公職，那去業界會很沒競爭力」。

台大 公務員 外送

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