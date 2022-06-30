外國人從事雙語翻譯、廚師工作 全面開放線上申辦

自即日起，雇主聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作申請案件可全面線上申辦，讓申請人得以更迅捷、即時申請，加速申辦效率。

勞動部表示，雇主聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作，日前已開放「聘僱許可」、「展延聘僱許可」、「接續聘僱許可」等申請案件，可透過「外國人申請案件網路線上申辦系統」(https://fwapply.wda.gov.tw)線上申辦，為擴大服務項目，自即日起，再開放「轉換雇主」、「資料異動」、「離境備查」等申請案件也可透過線上申辦，即全面開放雇主聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作所有申請案件皆可線上申辦，減省文書往返時程耗費，加速申辦效率。

勞動部說明，聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作者的雇主，應為從事跨國人力仲介業務之私立就業服務機構，且配合法規修正自111年4月30日起，雇主取得求才證明後，即可備妥應備文件，針對所欲聘僱的外國人，透過線上申辦直接申請聘僱許可，無需先申請招募許可，雇主經取得聘僱許可後，即可引進該名外國人從事工作。

勞動部表示，外國人在我國從事工作，應依就業服務法相關規定辦理，如有其他申辦外國人申請案件相關問題，可電洽勞動部電話服務中心（電話：02-8995-6000），或至勞動部勞動力發展署網站（https://www.wda.gov.tw）查詢。