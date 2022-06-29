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資方搬2指標喊苦...明年基本工資漲不漲？第3季討論

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
明年基本工資漲不漲？將待第3季正式審議會再做討論。示意圖／聯合報系資料照片
明年基本工資漲不漲？將待第3季正式審議會再做討論。示意圖／聯合報系資料照片

今年第2季的基本工資工作小組會議今下午舉行，由勞動部長許銘春主持。由於通膨、電價調漲等議題近來備受關注，據勞動部官員轉述，今天委員針對消費者物價指數（CPI)、躉售物價指數（WPI）、生產者物價指數（PPI）上多做討論，有資方委員反應，雖然消費者物價指數成長3%，但躉售物價指數、生產者物價指數漲幅更高，不該單以消費者物價指數作為調整基本工資的指標。勞動部官員表示，原則上，基本工資審議委員會將在第3季召開。

勞動部條平司司長黃維琛表示，今年第二次的工作小組會議，除聽取統計處對於消費者物價指數、經濟成長率、生產者物價指數等經濟指標進行分析報告，勞資政學委員們也對當前社會經濟情勢變化做了相當的討論。

黃維琛進一步指出，有資方委員認為，過去基本工資調漲幅度會將消費者物價指數作為主要參採指標之一，但忽略了生產者物價指數、躉售物價指數都比去年同期漲幅來得大，像生產者消費指數增加12.3%，躉售物價指數增加14%，都比消費者物價指數增長的3%來得多，經濟環境變動反映在消費者承受上，看起來沒那麼多，有待釐清物價指數是否涵蓋了所有的生產者成本。

不過，資方委員並未否認物價指數成長影響到勞工的實質購買力，只要表達需考量雇主生產成本變動大於消費者物價指數，而勞方委員則強調，仍必須調漲基本工資，才照顧邊際勞工的實質購買力，也有勞方委員建議針對受今年疫情影響的內需產業，或可比照去年提供薪資補貼或稅負減免等配套措施。

由於去年受到疫情三級警戒影響，基本工資審議委員會延至去年10月舉辦，黃維琛轉述，今天會議上有委員認為電價調漲、國外廠商訂單遞延效應、疫情走向、國旅振興方案等都還有待觀察，變數仍多，等到第3季相關數據明朗化後，再敲定審議委員會時間即可，現在就談明年基本工資調不調漲，言之過早，留待第3季正式審議會再做討論。

基本工資 勞動部

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