半年實習經驗該寫進履歷？ 網：面試也是要包裝的

求職潮又來了，一名網友分享自己上一份實習只有半年，好奇會不會被面試官問到為何只做半年，但不少網友都回覆「半年很久了，主要還是妳職場中體悟到或能帶走什麼，能活用到下一段職涯這點才是最重要的」。

原PO在Dcard以「實習經驗該不該寫在履歷上？」為題分享，她因為實習時發生一些事情，所以只有實習半年左右而已，加上她不喜歡之前實習的主管，怕會被後續的公司面試官問到為何只實習半年，也怕被前主管說壞話，因此詢問，「想請問寫了會比較加分嗎？」

網友紛紛回覆，有人覺得面試重點在包裝表現自己「面試也是要包裝的，我認為半年很久了，主要還是妳職場中體悟到或能帶走什麼，能活用到下一段職涯這點才是最重要的」、「我是有寫啦，我覺得凡走過必留下痕跡，一定都有從中學到什麼，實際就看面試時如何用口頭表達囉」。

也有網友覺得學習經歷很重要，可以當做求職時的籌碼。「如果實習的職缺或產業與目前欲面試的工作相關的話，建議填寫」、「我實習只有4個月都寫了，半年我覺得很夠惹，而且如果是在學實習的話」、「實習經驗可以寫喔，但要再寫上這實習經驗對你的幫助跟成長有什麼，最好是跟應徵的工作有關，無論是專業能力或是內在特質都可以」。