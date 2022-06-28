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科技男11年爆肝輪班12小時「終於畢業」 網見離職理由超椎心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在南科工作長達11年的網友表示，他每天輪班12小時，不敢休息只為貼補家用，雖然買房又買車，但身體卻搞壞了。情境示意圖。圖／Ingimage
一名在南科工作長達11年的網友表示，他每天輪班12小時，不敢休息只為貼補家用，雖然買房又買車，但身體卻搞壞了。情境示意圖。圖／Ingimage

近年台灣科技業蓬勃發展，吸引許多具理工背景的高材生搶進，有些人更衝著高薪資、分紅制度想應徵卡位。不過，近日一名在南科工作的網友卻選擇離職，他透露自己工作11年以來勤勤懇懇存錢，買車也買房，快40歲終於離開南科，並直言離職的關鍵主因在於「身體被搞壞」，讓許多網友看了椎心紛紛留言，「恭喜登出！好好保重身體喔」、「可憐的產線勞工，趕快去養生吧」。

一名Dcard網友發文透露，自己在南部科學園區（南科）產線工作長達11年，幾乎每天輪班12小時，沒有生活品質可言，如今他快40歲買了車和房子，也有累積一些存款，眼看人生終極目標皆達成，唯獨最重要的身體健康卻被搞壞了，讓他相當懊惱，決定從南科離職，「我現在想好好的找一份簡單工作，顧好生活品質跟身體」。

貼文一出，許多網友紛紛恭喜原PO解脫，「辛苦了大哥！好好照顧身體喔」、「恭喜前輩登出！好好保重身體」、「給你最大的尊敬學長」、「恭喜學長脫離苦海」。也有類似經歷的網友抒發心情，「我在竹科已經上了11年的固定夜班，一直沒辦法上早班，因為我這樣的年資在公司裡還算是很菜的。最近因懷孕了，心裡開始動搖，想離職重新規劃生活」、「做了9年12小時，想在第10年登出+1」、「我台積產線23年，今年畢業」。

也有網友建議原PO下一步可以考國營或者公務員，「除非已經財富自由了，不然真的可以考慮國營或公務員。公司有個曾在台GG待8年的資深工程師，一進來後沒多久就買台Volvo V60。什麼叫準五點下班？見紅就休？他已經很久沒感受過了」、「考國營吧，一堆科技業產線來養老的」、「有博士學位嗎？可以考慮地名大學和私立前段任教」。

公務員 Dcard 高薪

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