他曝社會新鮮人離譜「巨嬰行徑」 怒喊：哪裡值28K

近期適逢畢業季，正是許多剛畢業的社會新鮮人踏入職場的時候。一名網友發文抱怨「現在新鮮人問題也太多了」，大吐苦水「什麼都不會、什麼都要教，沒什麼能力又想領28K」，直呼「找一個工讀生都聽話許多」。

一名擔任主管的網友以「新鮮人根本是巨嬰，哪裡值28K」為題在Dcard發文，只見他劈頭就喊「現在新鮮人問題也太多了吧，找一個工讀生都聽話許多」。原PO接著一一細數新鮮人劣跡，除了看到主管不主動打招呼、開會遲到直接衝進門、邊開會邊吃早餐，甚至連交給上司的文件都用丟的，讓他十分納悶「基本禮貌還要公司來教你們嗎？」

另外，他還提到有到職未滿3個月的新鮮人開始檢討公司營運與架構，當著高階主管的面提出「為什麼沒有健身房」、「為什麼沒有零食無限供應」等問題，原PO解釋若提出有道理的要求公司會採納，但對於公司新鮮人提出的改善要求卻覺得十分尷尬，嘆道「聽起來就像乞討大會」。

其中原PO覺得最誇張的事情，當屬新人動不動就要求加薪，原PO回憶曾讓某位新人練習其他業務，不料對方卻以超出工作量為由拒絕，甚至提出若要承擔該業務必須加薪，讓他直言「根本是想偷懶」。

對於目前新鮮人的工作態度，原PO深感不滿，他回憶自己還是新人時常自動加班想趕快多學一點，對於主管交辦事項更是使命必達，反觀如今新鮮人「什麼都不會、什麼都要教，沒什麼能力又想領28K」，怒批「根本巨嬰」。

貼文曝光後吸引許多網友討論，「28K只能請到這種咖呀，別老是期待28K能有38K、48K的表現」、「薪水太低啊，薪水高就包辦了」、「我也是主管，真的心有戚戚焉，現在年輕人想法很多」、「把公司當學校，真的沒被社會毒打過」、「只付得起基本底薪，請到這樣的人意外嗎？」、「突然覺得職場世界好可怕，不懂得拒絕人真的是個大問題，拒絕怕上層不高興，接下又怕被塞工作」。