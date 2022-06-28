快訊

蔡總統拍板！民進黨嘉義市徵召李俊俋、彰化縣黃秀芳

空襲烏克蘭購物中心？ 俄國防部：西方武器彈藥爆炸導致起火

大馬羽賽／僅花26分鐘 麟洋配輕取荷蘭組合晉16強

新鮮人猶豫該進科技業嗎？ 過來人曝甘苦談：不推

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友猶豫該進入金融業，還是科技業，過來人勸「別進科技業」。上班族示意圖，非新聞當事人。報系資料照
一名網友猶豫該進入金融業，還是科技業，過來人勸「別進科技業」。上班族示意圖，非新聞當事人。報系資料照

科技業現在正夯，許多人都想擠身成為年薪百萬工程師，不過金融業高階工作同樣吸引人，日前有位商學院碩士畢業生表示，她拿到某銀行總公司的錄取通知，但也接到小規模科技公司的「產品經理（PM）」邀約，讓她猶豫要走本業，還是轉戰科技業。

一名網友在Dcard發文表示，她商學院碩士畢業，因為日文、英文能力佳，所以不只拿到銀行總行的聘書，還接到許多科技業系統廠的產品經理邀約，她不知道是否該把握機會，善用語言優勢往科技業發展，還是該穩穩的做銀行的職缺，她擔心科技業步調太快，但又覺得科技業加薪比金融業快，因此發文尋求網友意見。

對此，許多人勸她選銀行，認為「科技業的步調很快，而且公司氣氛較壓抑」、「我就是科技業產品經理，步調取決於是否看消費性產品，消費性產品要趕上市，你的精力會耗費的很快，可是毛利低的產品，獎金就有限」、「不推科技業，太肝了」、「做過系統廠研發，但工作內容有點產品經理的工作，產品有問題的話，都會晚上邊睡覺邊看信箱，跟同事幾乎都凌晨下班，每天在公司吃午餐、晚餐與消夜，加班費報滿了，就累積補休，早上睡覺，做完半年我就離職了」、「銀行職缺是總行的話，我就選銀行，因為福利跟休假都比較好」。

科技業 Dcard 金融業

延伸閱讀

HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？

英國最高樓淪砲房！情侶隔透明玻璃「肉體連結」 3分鐘片引萬人瘋看

英國男子連兩天目睹「湖中水怪」獵殺時刻 網點名2嫌疑犯

煎魚突然鍋蓋「炸裂」 她嚇問：這是正常嗎？

相關新聞

多益考到金色證書有加薪？ 網冷回：並不會！要搭配專業領域

英文能力是許多公司徵才必備的門檻，再搭配專長有機會獲得高薪工作。日前一名網友好奇問大家「多益800分以上，月薪跟年薪大約落在哪裡？需要搭配什麼專長嗎？」對此，有人回應認為「（增加薪資）關鍵不在多益分數，而是在專業領域」。

新鮮人猶豫該進科技業嗎？ 過來人曝甘苦談：不推

科技業現在正夯，許多人都想擠身成為年薪百萬工程師，不過金融業高階工作同樣吸引人，日前有位商學院碩士畢業生表示，她拿到某銀行總公司的錄取通知，但也接到小規模科技公司的「產品經理（PM）」邀約，讓她猶豫要走本業，還是轉戰科技業。

該換工作嗎？ 網看她額外接一職務還被罵狂勸「擺爛離職」

中年上班族在公司已累積一定的年資，若要離職可能要顧慮更多因素，不過日前有位40歲的女上班族表示，她被主管叫去訓話，只因沒有把辦公室門關好、不尊重老闆這類，她不滿表示「大家吃定我不會離職，才一邊叫我當福委（職工福利委員會），一邊背地裡罵我」，網友看了勸她趕快辭職。

為什麼不能WFH「非得進辦公室上班」？ 4種答案看出上司是三流還是超一流

這兩年因為新冠肺炎疫情，許多企業避免辦公室群聚，都改為在家遠端工作。如今各國逐步解封，有些企業就要求員工必須要重返公司上班。但對部分員工而言，或許會希望可以維持在家工作的狀態，而該怎麼說服這樣的員工回到職場，更反映出了身為上司的智慧。

新北258雇主違反勞基法 開罰3千萬

新北市政府勞工局昨公布今年第3波違反勞基法等雇主名單，有258家業者，總計開罰約3千萬元。其中上市公司新日興讓員工超時工...

她幽默回應面試問題把主管逗得樂翻天 狂收錄取通知

畢業求職季又到了，一名網友就分享她有趣的面試經驗，其中被問到前主管的缺點，她則高明回應「穿搭很屁算嗎？」面試官都非常買單，最後也都讓她成功收到錄取。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。