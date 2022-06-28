新鮮人猶豫該進科技業嗎？ 過來人曝甘苦談：不推

科技業現在正夯，許多人都想擠身成為年薪百萬工程師，不過金融業高階工作同樣吸引人，日前有位商學院碩士畢業生表示，她拿到某銀行總公司的錄取通知，但也接到小規模科技公司的「產品經理（PM）」邀約，讓她猶豫要走本業，還是轉戰科技業。

一名網友在Dcard發文表示，她商學院碩士畢業，因為日文、英文能力佳，所以不只拿到銀行總行的聘書，還接到許多科技業系統廠的產品經理邀約，她不知道是否該把握機會，善用語言優勢往科技業發展，還是該穩穩的做銀行的職缺，她擔心科技業步調太快，但又覺得科技業加薪比金融業快，因此發文尋求網友意見。

對此，許多人勸她選銀行，認為「科技業的步調很快，而且公司氣氛較壓抑」、「我就是科技業產品經理，步調取決於是否看消費性產品，消費性產品要趕上市，你的精力會耗費的很快，可是毛利低的產品，獎金就有限」、「不推科技業，太肝了」、「做過系統廠研發，但工作內容有點產品經理的工作，產品有問題的話，都會晚上邊睡覺邊看信箱，跟同事幾乎都凌晨下班，每天在公司吃午餐、晚餐與消夜，加班費報滿了，就累積補休，早上睡覺，做完半年我就離職了」、「銀行職缺是總行的話，我就選銀行，因為福利跟休假都比較好」。