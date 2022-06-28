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多益考到金色證書有加薪？ 網冷回：並不會！要搭配專業領域

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友拋問「多益考到800分，月薪是多少？」多數人認為薪資還是跟專業領域相關。圖/本報資料照片
一名網友拋問「多益考到800分，月薪是多少？」多數人認為薪資還是跟專業領域相關。圖/本報資料照片

英文能力是許多公司徵才必備的門檻，再搭配專長有機會獲得高薪工作。日前一名網友好奇問大家「多益800分以上，月薪跟年薪大約落在哪裡？需要搭配什麼專長嗎？」對此，有人回應認為「（提高薪資）關鍵不在多益分數，而是在專業領域」。

網友在Dcard發問，「想請問多益達到800至900分的人，現在的月薪和年薪是多少？從事何種類型的工作？需要再搭配什麼專長嗎？」

回應的網友們大多認為多益是參考，真正能獲得高薪的還是要看專業領域，直言「800、900（分）多益以語文為專業的工作來說不高，在其他專業或許可能堪用，要看口說跟書寫能力」、「英文只是工具，主要看你專業是什麼，如果你的專業是英文，那考到800分遠遠不夠」、「不會因為多益滿分，月薪就變高」。

還有一名專業網友認為，「多益考的是不用口說的英文，參考性有限，用英文面試，英文能力到哪，其實一翻兩瞪眼，而且就算英文好，你的所學或工作，也要跟對領域，有些大學系所不俱就業力，有些工作用不上英文，有些人苦讀考多益和其它證照，但缺乏實務經驗，依然無法轉職」。

另外也有許多人分享，「我多益800分、日檢N1、BJT J2，月薪3萬9千元，今天上班第一天想離職了」、「我擔任外商工程師，今年年薪350萬以上，多益是去年考到870分」、「我多益800多，領4萬2千元」、「我多益考到880分，前一份工作2萬8千元，目前待業中」。

多益 高薪 Dcard

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