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該換工作嗎？ 網看她額外接一職務還被罵狂勸「擺爛離職」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨，她在公司身兼福委會職務，幫忙做事常常被罵，網友看了勸她趕快辭職。示意圖／ingimage
一名網友發文抱怨，她在公司身兼福委會職務，幫忙做事常常被罵，網友看了勸她趕快辭職。示意圖／ingimage

中年上班族在公司已累積一定的年資，若要離職可能要顧慮更多因素，不過日前有位40歲的女上班族表示，她被主管叫去訓話，只因沒有把辦公室門關好、不尊重老闆這類，她不滿表示「大家吃定我不會離職，才一邊叫我當福委（職工福利委員會），一邊背地裡罵我」，網友看了勸她趕快辭職。

一名網友在PTT發文表示，她前幾天被主管罵，只因為老闆認為她「很沒禮貌」，沒有把辦公室的門關好，而且在公司聚餐時，老闆還沒到場，她卻叫大家先吃，讓人感覺「不尊重老闆」。

接著原PO繼續抱怨，在公司4年的時間裡，她擔任了3次福委，而且幫忙做事常常被罵，規劃員工旅遊活動時，接到廠商電話也被罵，老闆告知她「不能在上班時間處理福委事務」，讓她心酸表示「福委也不是我主動要求做的，還要背地裡飽受所有人的責罵，大家就是吃定我不會離職」。

最後，原PO問大家「我現在該做到7月底就離職，還是先找到工作再走？」對此，網友建議她「妳可以開始找工作了，不缺錢也可裸辭」、「找得到就離職阿，有什麼好問的」、「黑掉比較快樂，在乎這麼多幹嘛，要是我才不接福委」、「再做下去，只是賺了錢賠了健康吧？」、「原本福委什麼就擺爛就好了」、「憑什麼公司的事情要妳下班處理啊」、「福委會的事情本來就該上班處理啊，這是公事，不是私事」。

離職 PTT

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