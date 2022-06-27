線上求職面試做到兩件事成功一半 別踩雷露餡出局

時值畢業季節，本土COVID-19疫情緩降但民眾仍不敢大意，很多公司企業採線上面試，學校維持遠距教學；社團法人就業能力教育協會兩者都有，建議線上面試的求職者不要太多動作補強書面文字敘述，遠距教學者應連結更多資料吸引學生注意力。

就業能力教育協會線上面試社區大學教師，有些面試者擔心線上面試隔著螢幕無法充分表達意思，除了上傳大量資料，面試時肢體言語豐富試圖表現教學熱忱，講到不自覺靠近螢幕，面試委員看到「大頭」之外，無法看到面試者的其它動作。

遠距教學對老師是很大挑戰，即使社區大學都是有興趣才選課上課，長時間盯著螢幕看老師在鏡頭那端賣力講課，難免枯躁到想睡；老師上課要開視訊讓學生看到影像，學員只須保持上線狀態可以不開鏡頭，所以打瞌睡甚至離開到別處休息，老師根本看不到。

就業能力教育協會理事長林淑玲表示，求職者線上面試應比照實體面試，外表應打理清爽乾淨，口齒清晰表述自己的想法，有些求職者擔心線上面試無法展現個人特色，所以在履歷文件下功夫，文情並茂洋洋灑灑，反而為自己布下雷點，寫得太超過容易自曝其短，面試委員多問幾個問題就露餡。

遠距教學很容易出現學員聽久了注意力渙散的狀況，林淑玲認為遠距教學是教師增能的良機，必須提升使用3C工具的能力，必須收集更多資料並彙整，多方連結網路影片和資料，或是事先錄影作為教材，上課越生動活潑越能吸引學員專心聽課。