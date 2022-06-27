快訊

被刪除的「未來五年」：北京動態清零的絕望鐵律？

台電吃不消「電價恐漲5％以上」？經濟部晚間公布最新電價方案

下班時間下大雨！北中南六縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

她幽默回應面試問題把主管逗得樂翻天 狂收錄取通知

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享她在面試時的幽默回應，讓其他人看了也回「我也要錄取妳！」示意圖／ingimage
一名網友分享她在面試時的幽默回應，讓其他人看了也回「我也要錄取妳！」示意圖／ingimage

畢業求職季又到了，一名網友就分享她有趣的面試經驗，其中被問到前主管的缺點，她則高明回應「穿搭很屁算嗎？」面試官都非常買單，最後也都讓她成功收到錄取。

原PO在Dcard以「工作面試主管被我逗樂」為題分享，她這陣子找工作面試了好幾間公司，而其中的面試經驗都很歡樂，像是有主管問「我們公司需要輪班哦，這點可以接受嗎？」她便回「請問是亂輪嗎？」她當下沒有注意到言詞不當，但主管卻笑了出來，「亂倫是不合法的喔！我們公司不會亂輪！都是一個月安排的～不用擔心！」

原PO繼續分享，主管也問過她是否有不喜歡前主管的某個地方，她當下的第一反應就認定這絕對是陷阱題，因為面試時千萬不可以說之前主管的不好，所以胡亂瞎掰一個無傷大雅的比較好，因此她回「穿搭很屁算嗎？」主管聽完馬上爆笑，「他可能想不到我會有這樣的回答，還反問我『多屁？』」

她也說明那場是團體面試，有三個面試官跟四位面試者，主管一一詢問面試者的未來規劃跟夢想，原PO是第四個，因此聽了其他人的回答大概都是說，精進自己、考證照然後進修等等，所以輪到她回答時其實已經沒什麼可以說了，她便突發奇想說，「我的夢想就是不上班，財富自由！」結果面試官都很買單，三位聽完馬上大笑。

原PO也解釋以上工作都有收到錄取通知書，她覺得面試是要瞭解履歷上以外的專業，公司也希望瞭解面試者的人格特質是否適合公司以及擔任某個職務，她的工作都是客服以及服務業類型，因此很看重臨場反應，所以面試基本上偶爾會開開玩笑，也可多瞭解公司的主管是不是跟自己個性合得來。

網友看了紛紛留言，「原PO好可愛喔，這些回答也太幽默」、「人資聽官方說法聽多了，來一個這麼可愛的肯定印象深刻」、「我也要錄取妳！」

但也有網友表示，「我絕對是變成連自己都討厭的無聊大人了，覺得不好笑，好啦我現在有一點點待業壓力」、「這種回答要直接刷掉吧？好險妳遇到的主管都不介意」、「我覺得很好啊，不過要看性質啦，客服、服務之類我覺得還可以，面試大概就是兩個陌生人硬要尬聊，有時候舒緩一下氣氛我覺得Ok啦。但如果是比較專業性的工作，可能會給人一種輕浮的感覺」。

面試 求職 Dcard

延伸閱讀

商管碩士畢業月薪3萬5 網勸：不如學士畢業出去闖

北市年輕牙醫月薪20萬算頂天？ 過來人哀嚎：選牙不如選醫

奧客為一片蛋糕要求全店道歉 網友傻眼：不該縱容

職場新鮮人容易常犯錯被罵 她提2大求生技巧：不要只會抱怨

相關新聞

職場恐懼前三名 上班族說「這些事」讓人最焦慮

工作上，什麼情形會讓你心生恐懼？根據518熊班與陌生來電辨識軟體「Whoscall」針對旗下會員進行調查，發現上班族職場...

她幽默回應面試問題把主管逗得樂翻天 狂收錄取通知

畢業求職季又到了，一名網友就分享她有趣的面試經驗，其中被問到前主管的缺點，她則高明回應「穿搭很屁算嗎？」面試官都非常買單，最後也都讓她成功收到錄取。

線上求職面試做到兩件事成功一半 別踩雷露餡出局

時值畢業季節，本土COVID-19疫情緩降但民眾仍不敢大意，很多公司企業採線上面試，學校維持遠距教學；社團法人就業能力教...

沒年終、零福利…月薪33K繼續做？ 網友一面倒給這答案

沒年終、零福利，月薪33K你會繼續做嗎？網友一面倒一致認為，不需要等，早該「騎驢找馬」，職涯路上邊走邊看才是王道。

他納悶50嵐店員「做十年還在搖飲料」怎能苦撐？網打臉：不輸科技業

台灣手搖飲料店競爭激烈，出門隨處都可以發現飲料店家。日前一名網友貼文分享老家有一間開了超過十年的手搖店50嵐，有一名店員從年輕20多歲任職到現在30幾歲了還在服務，認為在手搖店工作薪資不高，納悶這位店

求職新鮮人四成一零存款 逾九成有待業焦慮寫四年新高

剛畢業或退伍出社會的新鮮人，想要獨立生活，經濟壓力可不小！根據yes123求職網最新調查顯示，畢業退伍後「若無他人援助」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。