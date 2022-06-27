他納悶50嵐店員「做十年還在搖飲料」怎能苦撐？網打臉：不輸科技業

台灣手搖飲料店競爭激烈，出門隨處都可以發現飲料店家。日前一名網友貼文分享老家有一間開了超過十年的手搖店50嵐，有一名店員從年輕20多歲任職到現在30幾歲了還在服務，認為在手搖店工作薪資不高，納悶這位店員怎能苦撐這麼久？貼文一出，引來許多鄉民直搖頭，坦言經營手搖店的利潤不輸科技業。

原PO在PTT以「什麼人可以在50嵐搖飲料超過十年」為題發文，他表示在他的老家有一間50嵐開超過十年了，令他震驚的是「有一位店員從我高中搖飲料到現在還在搖！」

原PO回憶當初店員看起來才20幾歲，到現在已經30幾歲了，納悶為什麼他要一直搖飲料討生活？為什麼不去一般公司上班？更好奇發問網友「50嵐當到店長有4萬嗎？有卦？」

貼文引起網友熱議，不少人直言飲料店薪資可不差，「一般公司薪水也差不多這樣啊」、「一堆人情願當外送也不去公司，現在公司薪資太可笑了」、「說不定那間是他爸的」、「看不起搖飲料的喔？人家如果是老闆收入打爆你」、「十年店長薪水不會差到哪裡去」、「注意人家做10年了喔～」

也有網友透露飲料店賺頭不小，「生意好的店，雜支全部扣完，一個月純益20萬以上」、「店長不是領月薪的…熱門的點你業績好，分紅是能跟科技業拚的，我弟弟就是大苑子竹科附近的店長，接單接到手軟」、「冷飲是超好賺的，第一賣冰（飲料）、第二做醫生」。

還有人歪樓分享另類福利，「認真回妹子多，還可以挑老婆」、「每年都有年輕妹妹工讀生，跟她們一起工作可以享受青春的感覺」。