快訊

獨／高雄三線警官酒駕獲緩起訴 搶6月底退休多領2%

免疫力太強也傷身？營養師教這樣吃，維持「剛剛好就好」

他納悶50嵐店員「做十年還在搖飲料」怎能苦撐？網打臉：不輸科技業

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友納悶怎有人能在手搖店怎能做超過十年？貼文引起網友熱議。 示意圖／ingimage
有網友納悶怎有人能在手搖店怎能做超過十年？貼文引起網友熱議。 示意圖／ingimage

台灣手搖飲料店競爭激烈，出門隨處都可以發現飲料店家。日前一名網友貼文分享老家有一間開了超過十年的手搖店50嵐，有一名店員從年輕20多歲任職到現在30幾歲了還在服務，認為在手搖店工作薪資不高，納悶這位店員怎能苦撐這麼久？貼文一出，引來許多鄉民直搖頭，坦言經營手搖店的利潤不輸科技業

原PO在PTT以「什麼人可以在50嵐搖飲料超過十年」為題發文，他表示在他的老家有一間50嵐開超過十年了，令他震驚的是「有一位店員從我高中搖飲料到現在還在搖！」

原PO回憶當初店員看起來才20幾歲，到現在已經30幾歲了，納悶為什麼他要一直搖飲料討生活？為什麼不去一般公司上班？更好奇發問網友「50嵐當到店長有4萬嗎？有卦？」

貼文引起網友熱議，不少人直言飲料店薪資可不差，「一般公司薪水也差不多這樣啊」、「一堆人情願當外送也不去公司，現在公司薪資太可笑了」、「說不定那間是他爸的」、「看不起搖飲料的喔？人家如果是老闆收入打爆你」、「十年店長薪水不會差到哪裡去」、「注意人家做10年了喔～」

也有網友透露飲料店賺頭不小，「生意好的店，雜支全部扣完，一個月純益20萬以上」、「店長不是領月薪的…熱門的點你業績好，分紅是能跟科技業拚的，我弟弟就是大苑子竹科附近的店長，接單接到手軟」、「冷飲是超好賺的，第一賣冰（飲料）、第二做醫生」。

還有人歪樓分享另類福利，「認真回妹子多，還可以挑老婆」、「每年都有年輕妹妹工讀生，跟她們一起工作可以享受青春的感覺」。

PTT 手搖飲料 薪資 科技業

延伸閱讀

日本省電妙招！ 冷氣室外機上放「1物」電費秒降

猴痘入侵台灣 醫師點名「居家2物品」容易傳播病毒

低消多少？店家甩「數學難題」要你自己算 網看傻：老師我對不起你

養樂多丟冷凍擔心爆開 她分享好市多神器：再也不怕弄髒冰箱

相關新聞

求職新鮮人四成一零存款 逾九成有待業焦慮寫四年新高

剛畢業或退伍出社會的新鮮人，想要獨立生活，經濟壓力可不小！根據yes123求職網最新調查顯示，畢業退伍後「若無他人援助」...

他納悶50嵐店員「做十年還在搖飲料」怎能苦撐？網打臉：不輸科技業

台灣手搖飲料店競爭激烈，出門隨處都可以發現飲料店家。日前一名網友貼文分享老家有一間開了超過十年的手搖店50嵐，有一名店員從年輕20多歲任職到現在30幾歲了還在服務，認為在手搖店工作薪資不高，納悶這位店

連「換工作」的念頭都令人恐懼？郭家齊：曾經我也被困舒適圈

剛畢業的時候，我去了一間大公司，我做得得心應手，生活愉快、充滿信心。遇到的問題都能順利解開，我自認幫了公司很大的忙。我為自己這樣的生活感到滿意...

打工族「10分鐘做完5天工作量」 主管秒叫她：明天不用來

打工族按時薪計算工資，因此若時數長，就可以賺較多工資。日前一名女大生在擔任工讀時，發現工作可以用類似「套公式」的方法完成，因此就教所有工讀生最快解決工作的方式，讓原本預計5天的工作份量，在10分鐘內就解決，但最後主管卻告知她「工作提早結束」，讓她崩潰喊「打工做太快，害我失業」。

菜鳥偷懶不做事網友怨「心態炸裂」 過來人給2建議

上班族每天要處理的代辦事項繁多，最怕工作分配不均，日前一名網友抱怨，他同事比他晚進公司半年，卻整天打混摸魚等下班，工作都挑簡單的承擔，讓他憤怒表示「我要怎麼調適？雖然公司薪資、福利很好，但每天都心態炸裂」。

上班族曝外商公司「3優點3差異」 網讚：還有1好處

職場新鮮人找工作時，有些人會嚮往外商公司，認為福利好、休假穩定又起薪高，日前有一名在日商公司的上班族，分享外商工作甘苦談，比較跟台灣公司的3優點跟3差異，網友又曝1項進外商公司的隱藏優點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。