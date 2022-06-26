連「換工作」的念頭都令人恐懼？郭家齊：曾經我也被困舒適圈

摘要 1.面對舒適圈，我們不一定得在絕對的去留之間抉擇，而是可以在日常生活中加入各種挑戰。 2.工作，並非人生唯一的舒適圈，生活其他方面（如社交、健身、興趣）都會發展出各自的舒適圈。 3.如果很剛好地，我們的工作是一個會長期存在的穩定職務，代表工作的舒適圈不會消失，就能將心思用來突破其他舒適圈。

剛畢業的時候，我去了一間大公司，我做得得心應手，生活愉快、充滿信心。遇到的問題都能順利解開，我自認幫了公司很大的忙。我為自己這樣的生活感到滿意，直到有一天，我發現自己其實陷入了「舒適圈」。它影響了我對外挑戰的勇氣，甚至要我開始去留意其他工作機會，都讓我感到恐懼。

是的，當你長期待一個舒適圈，那會有很大的問題。一個問題是這個舒適圈可能會隨時消失，另一個是在不知不覺中，因為缺乏外界的刺激和新挑戰，這個舒適圈會越來越小。以我的例子來說，當我陷在一個熟練的地方，那些在「圈外」，原本7分困難的事，在長期不接觸新事物的狀態下，困難度變成了10分。

我後來選擇離開，因為我知道那個舒適圈不會存在一輩子。

日常挑戰「圈外事物」

我不會鼓勵大家全然跳脫舒適圈，這樣的不適感太高，未必適合所有人。但不斷接觸新刺激，每天挑戰一些很難的事，擴大自己的舒適圈，是必要的。每天帶小孩上學的路上，我會轉頭跟小孩說：「加油！爸爸今天要去挑戰很難的事。」帶著這樣的信念去工作，不只慢慢讓自己的舒適圈變大，本來不舒適的事，做起來順暢，也賦予了工作更大的意義。有挑戰的工作，也許做起來讓人緊張，但忙了一天下來，心裡比較踏實。

試著在日常挑戰一些舒適圈以外的事。爭取一個本來不屬於你的專案、一個你夢想已久的職位，學一個工作新技能、一項本來屬於同事該做的工作⋯⋯這些都是擴大舒適圈的方法。就像在鍛鍊肌肉，當你又努力了一點，就能更不費勁地搬起更重的東西。你不用一次舉起超過你能力範圍所能舉起的重量，但你可以1公斤、1公斤往上加。有一天，你就會發現自己成為力量更大的人。

工作舒適圈，不一定要突破

每個人的生活都有多重舒適圈，社交、健身、興趣、新技能，每一項都能發展出一個舒適圈，工作並非唯一。也因此，並非所有人都得追求工作突破，如果你判斷你的工作舒適圈不會消失（也就是一個長期會存在的穩定職務），那你可以完全忽略對工作舒適圈的突破，轉去追求突破其他的舒適圈，讓生活有個重心，這樣的人生會有意義許多。

以社交而例，如果你固定每週只和熟識的幾個人講話，你的舒適圈不僅不會增加，而且會越縮越小。如果你原本對和新認識的人交談，有7分害怕，長久的不練習之後，現在可能變成9分害怕。久了，你甚至完全不想和人講話。

找到自己想突破的舒適圈，每天花心思努力、做點突破，像鍛鍊肌肉一樣，用持續的努力，換到更充實的未來。工作如此，生活的方方面面也都是如此。

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