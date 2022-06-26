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菜鳥偷懶不做事網友怨「心態炸裂」 過來人給2建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族抱怨菜鳥比他晚進公司半年，卻常常偷懶，害他都要做困難的工作。圖為示意圖。本報資料照片
一名上班族抱怨菜鳥比他晚進公司半年，卻常常偷懶，害他都要做困難的工作。圖為示意圖。本報資料照片

上班族每天要處理的代辦事項繁多，最怕工作分配不均，日前一名網友抱怨，他同事比他晚進公司半年，卻整天打混摸魚等下班，工作都挑簡單的承擔，讓他憤怒表示「我要怎麼調適？雖然公司薪資、福利很好，但每天都心態炸裂」。

一名在類似國營體系的上班族表示，他部門的風氣是「老人爽爽過，菜鳥做到死」，所以他在入職前就有心理準備，不至於因為資深同仁不負責任，讓他內心不平衡。不過，他指出「造成我心態炸裂的是另一名晚我半年入職，跟我年紀差不多的同事」，這位同事一進公司就挑簡單的做，比較難的工作都裝傻，說自己學不會、做不來，變成困難的部分都由原PO來完成，且兩人的薪水差不多。

原PO看不慣同事「每天混水摸魚，爽爽等下班」的態度，跟主管反映多次，但主管也只想要等退休，因此多次柔性勸導對方，但還是沒處理，讓原PO崩潰表示「我該怎麼調適才好？現在我的公司薪資、福利在這個行業來說算好，所以離職不會比較好」。

對此，網友提供兩個方法，第一是離職，第二是不要比較，把份內工作做完「不想離職又改變不了環境，只能說服自己是能者多勞」、「唯一解救『離職』，你又說不會比較好，所以你沒選擇阿，你以為你主管為什麼不想處理，因為他也知道離職沒有比較好」、「盡量做到準時下班吧，然後別和他人比」、「我覺得你就像現在這樣不用太努力做事就好，不要比較就好」、「環境就是這樣，不是離職就是同流合污學會擺爛，擺爛之餘做自己該做的事，其他人要爽是他本事」、「繼續做到退休或現在就離職」、「跳槽比較適合你，挑個工作能力越強薪水越多的地方」、「真的要學著擺爛，不然你會做死」、「1離職、2平常心把工作做完準時下班」。

離職 上班族

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