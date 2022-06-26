打工族「10分鐘做完5天工作量」 主管秒叫她：明天不用來

打工族按時薪計算工資，因此若時數長，就可以賺較多工資。日前一名女大生在擔任工讀時，發現工作可以用類似「套公式」的方法完成，因此就教所有工讀生最快解決工作的方式，讓原本預計5天的工作份量，在10分鐘內就解決，但最後主管卻告知她「工作提早結束」，讓她崩潰喊「打工做太快，害我失業」。

一名網友在Dcard發文表示，原本她接了一份共10天的工作，工作內容有兩部分，共有3個工讀生來做，但她在做第一部分的時候，就發現工作內容有類似套公式就可以解決的方法，因此她回家後想到「可以縮短一半時間的方法」；第二天原PO又想到另一個可以「馬上做好的方法」，於是她就把這個方法分享給另外兩位工讀生，讓原本預計要5天才能完成的工作，10分鐘之內就結束。

不過，就在原PO得意自己縮短工時之際，她突然被告知「工作會提前結束」，因此原本10天可以領1萬多的工資，被減少了3天，讓她崩潰表示「這份工作真的很爽，在冷氣房裡操作電腦就好，不用思考，也只要邊做邊核對數字，結果我這樣做不只害了自己，還害到2位工讀生」。

最後，原PO悲傷表示「怎麼會有打工作太快，結果失業的問題？本來預計做完可以領超過1萬，結果現在都沒了，勸大家打工都慢慢做，不然先做完就失業了」。

對此，網友建議她「工作進度的拿捏，本來就是一種很重要的能力，太快交付跟太慢交付都不好，一般職場上，不想被壓太多任務，我們通常不會所有事都做很快，該快的快，該慢的慢」、「老闆知道能省下成本而做，是好的；妳找到優於其他工讀生的辦法，也是好的，現在就看老闆要不要提供更有挑戰的問題，以及較好的待遇持續聘妳」、「打工的話其實不需要太認真，反而是正職工作就需要向妳這樣想辦法縮短工時，得到老闆的賞識」。