上班族曝外商公司「3優點3差異」 網讚：還有1好處
職場新鮮人找工作時，有些人會嚮往外商公司，認為福利好、休假穩定又起薪高，日前有一名在日商公司的上班族，分享外商工作甘苦談，比較跟台灣公司的3優點跟3差異，網友又曝1項進外商公司的隱藏優點。
一名上班族在Dcard分享，他在日商公司已經3年了，認為外商公司的「福利好」，不論三節、旅遊補助、年終、績效獎金、員旅、保險通通有，而且「休假穩定」，年資該怎麼算就按照法規，補休各種假都會有，加班的話當然也是申請基本都給過。但外界認為「起薪高」則不一定，如果是完全的新鮮人，沒有任何經驗下，通常是比一般薪水高一點而已，要視能力而定。
但他也提到日商差異之處，在於每年有多次評鑑，且要認真寫申論題，並跟主管面談，而且得要朝著自己寫的目標前進，不求進步的話會很痛苦。
除此之外，他認為日商公司對時間觀念特別要求，開會要提早5分鐘進會議室，時間一到就會馬上關門，所以如果要準備簡報這些，都要提前弄好，會讓人有每天都要提早準備的緊繃感。
還有一點，對日商公司來說，調部門不代表你不好，而是認可你的能力，原PO說明「日本公司的想法是這樣的，如果你是一個不錯的人才，或是年輕人學習力強，把你放到任何部門，都是可以精通的。就算完全未知領域，只要學習就能駕馭。」不過，原PO認為這樣雖然代表被認可，但是又會讓人焦慮。
對此，網友留言分享「我也在外商工作，我覺得有一個好處，就是可以認識不同國家的人，變相增加自己的語言能力」、「以我待的公司來說，如果是全英文的環境，真的是增加外語能力，不進步都難。公司會固定請講師加強商用書信書寫技巧或上台簡報能力。如果是學習能力好，被提拔機會很高，甚至到國外出差。主管直接提醒加班記得申請加班費，搭計程車回家的話記得報車費，還有一堆大大小小的好處」、「很優質的文章，我也在外商上班」。
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