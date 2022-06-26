快訊

專家指下半年新冠防治3個回歸 最後考驗在流感季

今增134人染疫歿 本土「跌破4萬」+39586例、60例境外

宜蘭南澳碧候溫泉野溪划獨木舟 1名男遊客溺水搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒念大學月薪可到35k？ 她日夜顛倒喊：想換正常工作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示她大學休學後，到八大場所負責在櫃檯處理大小事，薪水大約落在三萬五到三萬八左右，但每天從下午四、五點上班到隔天早上兩、三點，日夜顛倒時差的影響，身體也變很差。示意圖／ingimage
一名網友表示她大學休學後，到八大場所負責在櫃檯處理大小事，薪水大約落在三萬五到三萬八左右，但每天從下午四、五點上班到隔天早上兩、三點，日夜顛倒時差的影響，身體也變很差。示意圖／ingimage

在人人幾乎都有大學學歷的時代下，只有高中學歷的人該如何生存呢？一名網友就表示自己大學休學了，雖然找到一份月薪約三萬五的工作，但日夜顛倒讓她身體變差，因此詢問「有沒有三萬五以上工作？」

原PO在Dcard以「三萬五以上工作？」為題表示，她今年20歲，高職讀工科，大學讀了一年就辦休學，之前有到處打工，所以工作經驗算豐富，她想了解哪些行業比較容易月薪能有三萬五以上。

她解釋當初想讀大學是因為看同學都跑去讀，但後來在校一年左右，覺得無聊也不怎麼愛上課，休學後便被朋友介紹到八大場所工作，她只負責在櫃檯處理大小事，薪水大約落在三萬五到三萬八左右，但每天從下午四、五點上班到隔天早上兩、三點，日夜顛倒時差的影響，身體也變很差，所以才想換個正常時間上班的工作。

網友紛紛留言，「沒學歷要有35K，兩班制的作業員可以，論件計酬的業務，有做出成績就可以，有顏值做直播也可以，其它領死薪水的工作，沒有大學學歷的話，很難啦」、「保全，找閒一點的地方，最好可以坐著休息」、「不想讀書又不想出勞力，也不想領低薪…」、「說真的，這個幾乎人人有大學學歷的時代，如果沒有專業技能、也不是富二代，不是妳挑工作，是工作挑妳。所以不是回去重讀大學，想要錢多就想辦法弄一個工科的大學學歷，不然就是去當學徒，雖然很辛苦，但去學一技之長至少還有飯可以吃，不想讀書又不想付出勞力學習，那就沒得挑薪水少」。

薪水

延伸閱讀

他推薦「年輕人來做保全」 自信直呼：少走彎路40年

37歲男以高考當藉口專業啃老 曝秘訣「靠這招」撐到父母習慣

她質疑工作面試五次正常嗎？過來人曝：這兩行很常見

女清潔工無奈常被鄙視 下秒「薪資曝光」網轟動：打趴白領

相關新聞

沒念大學月薪可到35k？ 她日夜顛倒喊：想換正常工作

在人人幾乎都有大學學歷的時代下，只有高中學歷的人該如何生存呢？一名網友就表示自己大學休學了，雖然找到一份月薪約三萬五的工作，但日夜顛倒讓她身體變差，因此詢問，「有沒有三萬五以上工作？」

台中求職季辦系列徵才 官員：就業環境可列第一選擇

畢業求職季來臨，台中市政府為協助青年就業，近日與多家廠商合作辦理徵才，推出「青年求職季 穩定就業Follow Me」系列...

快受不了那個人！網怒職場上超討厭的四種同事

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「討厭的同事行為」話題網路聲量表現，帶您了解網友口中最令人討厭的五大同事行徑有哪些。

勞動部今展開全台營造工地勞檢 總開罰447萬

勞動部職安署暨全國各勞動檢查機構今展開在全國重大工程勞動檢查。職安署表示，由於今年上半年營造業重大職災未見減緩，加上將進...

主管批「預告期太短」不讓離職 網得知年資後勸她「這樣做」

員工想離職要提早多久告知雇主是門大學問，雖然勞基法有規定一套依照工作時間對應的離職預告期，但部分雇主仍會抱怨預告期限太短，無法找人接替。日前一名女網友在「Dcard」發文求助，提及她剛工作滿一個月，因為想換工作，所以依照勞基法「年資低於3個月，可直接離職」的規定，告訴老闆這周五要離職，引起老闆不滿，堅持不給離職單。

應徵上櫃公司主管只問「這3題」 面試太輕鬆她擔心是屎缺

正值畢業季，許多大學畢業生即將步入職場，紛紛積極投履歷、練習面試，希望能在應徵時留下好印象。一名女網友在「Dcard」發文表示，她日前應徵一間科技公司的業務助理，沒想到現場面試超輕鬆，像聊天一樣，主管只問她一些與工作無關的個人資訊後就結束面試，讓她不禁懷疑是否有這麼容易的面試，引起眾人討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。