沒念大學月薪可到35k？ 她日夜顛倒喊：想換正常工作

在人人幾乎都有大學學歷的時代下，只有高中學歷的人該如何生存呢？一名網友就表示自己大學休學了，雖然找到一份月薪約三萬五的工作，但日夜顛倒讓她身體變差，因此詢問「有沒有三萬五以上工作？」

原PO在Dcard以「三萬五以上工作？」為題表示，她今年20歲，高職讀工科，大學讀了一年就辦休學，之前有到處打工，所以工作經驗算豐富，她想了解哪些行業比較容易月薪能有三萬五以上。

她解釋當初想讀大學是因為看同學都跑去讀，但後來在校一年左右，覺得無聊也不怎麼愛上課，休學後便被朋友介紹到八大場所工作，她只負責在櫃檯處理大小事，薪水大約落在三萬五到三萬八左右，但每天從下午四、五點上班到隔天早上兩、三點，日夜顛倒時差的影響，身體也變很差，所以才想換個正常時間上班的工作。

網友紛紛留言，「沒學歷要有35K，兩班制的作業員可以，論件計酬的業務，有做出成績就可以，有顏值做直播也可以，其它領死薪水的工作，沒有大學學歷的話，很難啦」、「保全，找閒一點的地方，最好可以坐著休息」、「不想讀書又不想出勞力，也不想領低薪…」、「說真的，這個幾乎人人有大學學歷的時代，如果沒有專業技能、也不是富二代，不是妳挑工作，是工作挑妳。所以不是回去重讀大學，想要錢多就想辦法弄一個工科的大學學歷，不然就是去當學徒，雖然很辛苦，但去學一技之長至少還有飯可以吃，不想讀書又不想付出勞力學習，那就沒得挑薪水少」。