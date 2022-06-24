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主管批「預告期太短」不讓離職 網得知年資後勸她「這樣做」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO工作未滿三個月，照理說不需要預告期就可以直接離職，但老闆卻拒絕給她離職單。示意圖／ingimage
原PO工作未滿三個月，照理說不需要預告期就可以直接離職，但老闆卻拒絕給她離職單。示意圖／ingimage

員工想離職要提早多久告知雇主是門大學問，雖然勞基法有規定一套依照工作時間對應的離職預告期，但部分雇主仍會抱怨預告期限太短，無法找人接替。日前一名女網友在「Dcard發文求助，提及她剛工作滿一個月，因為想換工作，所以依照勞基法「年資低於三個月，可直接離職」的規定，告訴老闆這周五要離職，引起老闆不滿，堅持不給離職單。

原PO表示，她目前工作剛滿一個月，因為一些原因想換工作，於是她在周一上班時告訴老闆，她只要做到周五。老闆得知後開始道德綁架、情緒勒索原PO，「說什麼我沒給他時間找人，說什麼大家都忙，誰能來接我的事？說什麼至少給他一個月的緩衝期，說什麼妳這樣很沒職業道德，說什麼妳這樣對得起辛苦教妳的同事們嗎？」

即便原PO告知老闆勞基法的規定，但對方卻說「不要講什麼勞基法」，最終一小時談判都沒有共識，老闆堅持不給她離職單，為此原PO苦惱地詢問眾人：「沒拿到離職單就繼續做，等老闆找到人，還是說好周五走就周五走，管他要不要給我寫？」

許多網友紛紛表示，「跟他說妳會去勞工局問問」、「建議不要直接消失，要寄離職信說要做到禮拜五，我之前還刻意說到職日跟這『兩個多月』學到很多，寄給人資部、老闆、直屬主管、自己私人信箱，這樣之後有什麼問題也能證明自己有提離職，不是無故消失造成公司損失」、「我是直接硬起來，把交接東西處理完就走，三個月內誰在那邊跟你提早一個月告知」、「雖未滿三個月，離職直接走人是可以的，但我覺得保有對話紀錄也很重要」。

離職 Dcard 勞工局

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