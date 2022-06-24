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應徵上櫃公司主管只問「這3題」 面試太輕鬆她擔心是屎缺

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到一間科技公司應徵業務助理，但沒想到面試過程輕鬆到像在聊天。示意圖／Ingimage
原PO到一間科技公司應徵業務助理，但沒想到面試過程輕鬆到像在聊天。示意圖／Ingimage

正值畢業季，許多大學畢業生即將步入職場，紛紛積極投履歷、練習面試，希望能在應徵時留下好印象。一名女網友在「Dcard發文表示，她日前應徵一間科技公司的業務助理，沒想到現場面試超輕鬆，像聊天一樣，主管只問她一些與工作無關的個人資訊後就結束面試，讓她不禁懷疑是否有這麼容易的面試，引起眾人討論。

原PO表示，她剛大學畢業，前陣子應徵了一間上櫃科技公司的業務助理工作，整個面試過程輕鬆到「簡直像是去聊天的」，「一坐下之後面試官就開始介紹公司（薪資結構、公司產品、公司環境），之後就問我有沒有想了解的地方，最後就是帶我稍微逛一下公司」。

此外，主管也沒有請她自我介紹，針對她的優缺點、人格特質也沒有多問，只有簡單詢問原PO：「有沒有男朋友？是在外租屋嗎？通勤時間多久？」等與工作毫無相關的問題，讓原PO超級困惑：「我蠻想去的但又擔心會不會是屎缺？有這麼輕鬆又容易的面試嗎？」

部分網友認為，「要從這邊判斷是不是屎缺很難，畢竟每間公司風格不同，有的就是想要找能力很強的，有的就是想要找個性上合得來的」、「我目前的公司當初面試也蠻輕鬆的，也不是屎缺」、「之前面試行政，面試不到10分鐘，秒錄取，就講一下環境福利，當場問說何時來上班，上班後同事好、工作好、上手還有32k左右，保14（月薪）」。

但也有人推測，「因為你是新鮮人的關係吧！通常履歷資料來，簡單問問，人格、溝通對談沒問題就可以上工了，新鮮人初入社會就是從零開始教」、「租屋跟通勤不算毫無相關的問題，問租屋要了解你的必要支出，我們公司還會問是否有學貸、房貸、車貸，通勤時間過長也會擔心新人是不是會做不長久」、「業助應該沒什麼特別需要面談的，除非業務有些公司會有人格分析或是語言技能考試」。

面試 Dcard 新鮮人

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