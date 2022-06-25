快受不了那個人！網怒職場上超討厭的四種同事

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「討厭的同事行為」話題網路聲量表現，帶您了解網友口中最令人討厭的五大同事行徑有哪些。

職場的人際關係與看氣氛說話的時機，被多數人視為一大學問，但難免會遇到一些處不來卻又避不開的同事，辦公心情可能因此受到影響。

職場爾虞我詐，除了做好本分還要保護自己！

網友超討厭的5大同事行為網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

作為公司生產力的一員，多數網友無不提到身旁那位「會推卸責任又偷懶裝忙」的同事，抱怨這類人經常「網購聊天沒事做」、「想擺爛的就擺爛」，導致自己變成苦主，得一人當多人用，不少網友表示「我也想擺爛但根本沒辦法」，也有民眾消極地說「他摸魚不要害我工作份量變多，我都沒意見」、「能者多勞，想哭」，可見深受影響的網友儘管心裡不舒坦，卻也「有苦說不出」的無奈。

而討論區也常見網友發文請益「如何對付會陷害同事的雙面人」，且當提到「職場小人」，多數人都表示「職場超黑暗」、「背後捅刀的傢伙不少」等，甚而有「永遠不要認為自己跟同事是朋友」、「同事間有太多利害關係，千萬不要放真心交朋友」等言論出現，認為在職場上的言行舉止都得小心，以防被放大檢視。

此外，在辦公期間會「背地講別人閒話、探聽別人隱私」、「對主管拍馬屁、搶功勞」等行徑也是不少人防不慎防、受不了的職場地雷，有些網友因此體認到「職場如戰場」的道理，有些事情不是自身小心就能避免。

作為一個成熟的成年人，工作環境並不一定總是事事如意，同事間的爾虞我詐也並非說要預防就能預防，但可以先試著轉換自己的工作情緒，或檢視自身工作狀態與團隊表現是否無恙，並以「能合作共事」作為第一目標。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》