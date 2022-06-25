快訊

猴痘侵台關鍵20天 台大醫：入侵社區後「傳播難斷根」

今高溫仍在36度！慎防午後大雷雨 觀察下周熱帶擾動

快受不了那個人！網怒職場上超討厭的四種同事

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
快受不了那個人！網怒職場上超討厭的四種同事。 圖片來源/Unsplash
快受不了那個人！網怒職場上超討厭的四種同事。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「討厭的同事行為」話題網路聲量表現，帶您了解網友口中最令人討厭的五大同事行徑有哪些。

職場的人際關係與看氣氛說話的時機，被多數人視為一大學問，但難免會遇到一些處不來卻又避不開的同事，辦公心情可能因此受到影響。

職場爾虞我詐，除了做好本分還要保護自己！

網友超討厭的5大同事行為網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友超討厭的5大同事行為網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

作為公司生產力的一員，多數網友無不提到身旁那位「會推卸責任又偷懶裝忙」的同事，抱怨這類人經常「網購聊天沒事做」、「想擺爛的就擺爛」，導致自己變成苦主，得一人當多人用，不少網友表示「我也想擺爛但根本沒辦法」，也有民眾消極地說「他摸魚不要害我工作份量變多，我都沒意見」、「能者多勞，想哭」，可見深受影響的網友儘管心裡不舒坦，卻也「有苦說不出」的無奈。

而討論區也常見網友發文請益「如何對付會陷害同事的雙面人」，且當提到「職場小人」，多數人都表示「職場超黑暗」、「背後捅刀的傢伙不少」等，甚而有「永遠不要認為自己跟同事是朋友」、「同事間有太多利害關係，千萬不要放真心交朋友」等言論出現，認為在職場上的言行舉止都得小心，以防被放大檢視。

此外，在辦公期間會「背地講別人閒話、探聽別人隱私」、「對主管拍馬屁、搶功勞」等行徑也是不少人防不慎防、受不了的職場地雷，有些網友因此體認到「職場如戰場」的道理，有些事情不是自身小心就能避免。

作為一個成熟的成年人，工作環境並不一定總是事事如意，同事間的爾虞我詐也並非說要預防就能預防，但可以先試著轉換自己的工作情緒，或檢視自身工作狀態與團隊表現是否無恙，並以「能合作共事」作為第一目標。

觀看原文→https://bit.ly/3Oh2Bm4

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

職場

延伸閱讀

好市多走下神壇？資深會員點六地雷喊只剩「這優點」

男子買早餐誤觸店家地雷 瞬間改稱呼仍被白眼：告示為你做的

瘦子最容易忽略的身體警訊！外表纖細、腰側卻一直有肥肉……這些食物都是地雷

口碑／「被小籠包耽誤的炒飯店」鼎泰豐炒飯到底多好吃？6大關鍵字告訴你

相關新聞

快受不了那個人！網怒職場上超討厭的四種同事

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「討厭的同事行為」話題網路聲量表現，帶您了解網友口中最令人討厭的五大同事行徑有哪些。

勞動部今展開全台營造工地勞檢 總開罰447萬

勞動部職安署暨全國各勞動檢查機構今展開在全國重大工程勞動檢查。職安署表示，由於今年上半年營造業重大職災未見減緩，加上將進...

主管批「預告期太短」不讓離職 網得知年資後勸她「這樣做」

員工想離職要提早多久告知雇主是門大學問，雖然勞基法有規定一套依照工作時間對應的離職預告期，但部分雇主仍會抱怨預告期限太短，無法找人接替。日前一名女網友在「Dcard」發文求助，提及她剛工作滿一個月，因為想換工作，所以依照勞基法「年資低於3個月，可直接離職」的規定，告訴老闆這周五要離職，引起老闆不滿，堅持不給離職單。

應徵上櫃公司主管只問「這3題」 面試太輕鬆她擔心是屎缺

正值畢業季，許多大學畢業生即將步入職場，紛紛積極投履歷、練習面試，希望能在應徵時留下好印象。一名女網友在「Dcard」發文表示，她日前應徵一間科技公司的業務助理，沒想到現場面試超輕鬆，像聊天一樣，主管只問她一些與工作無關的個人資訊後就結束面試，讓她不禁懷疑是否有這麼容易的面試，引起眾人討論。

待業焦慮破紀錄 求職網：81%新鮮人願降薪屈就

畢業生剛踏出校園，無奈接連三年碰上疫情衝擊，不少人仍在苦尋自己滿意的工作。對於「雙零世代」的新鮮人來說，是否容易出現「焦...

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

求職面試眉角多，30獨立職場學講師、作家蔡侑霖表示，面試官最討厭聽到「沒問題，我可以學習！」、「我可以加班，也願意吃苦！」、職銜不是問題，我可以減薪，配合公司！」 等官方說法，他直言，這些回應都相當扣分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。