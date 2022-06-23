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進台積電「這1事」嚇壞台大碩生 過來人崩潰淚喊：每天都在哭

聯合新聞網／ 綜合報導
有「護國神山」之稱的台積電，憑藉優渥的薪資與福利，吸引不少人搶破頭。美聯社
有「護國神山」之稱的台積電，憑藉優渥的薪資與福利，吸引不少人搶破頭。美聯社

有「護國神山」之稱的台積電，憑藉優渥的薪資與福利，吸引不少人搶破頭想進去上班。然而，就有一名台大碩士畢業的男網友表示，就讀研究所時，因為論文壓力，導致體重不斷上升，沒想到進入台積電工作半年，體重卻一直往下掉，讓他無奈大喊「台積電能讓人快速瘦身」。

原PO在《Dcard發文表示，很多人在就讀研究所期間，由於寫論文及兼計劃案的壓力，導致體重不斷上升，而他體重原先在72公斤左右，讀研究所時胖到83至85公斤，「自從畢業後，進到了台積電上班，截至目前大概工作了半年，體重已掉到69公斤」。

他提到，工作還在碰撞期，很多事情都有種要趕快學起來的壓力，但每件事情也不是做一兩次就能學會，面對壓力的累積，上班期間都沒什麼食慾，「早餐通常都沒吃，中餐就是找時間休息時隨便買東西塞個胃」，讓原PO自嘲「進台積不用特別去健身房瘦身，除非你想練大肌肌」。

貼文一出，隨即引來熱議，網友紛紛回應「看起來瘦了，但你這樣不會比較健康」、「台大機械碩有想好登出的下一步嗎」、「我技術員2週瘦2公斤，原本70，現在67.9」、「我妹給我媽內推進去，現在每天都在哭」、「15公斤好扯...我最開始工作的時候是消耗很大，但是又不停吃，結果沒胖也沒瘦」；但也有人表示「騙人，我進去後胖了5公斤」、「胖4公斤路過」、「我製程，越來越胖」。

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