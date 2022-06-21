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台大生應徵科技業遭拒！他不解「明明最優秀」網曝殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友不解為何台大生面試系統廠屢屢受挫，發文問「真的有企業會因為台大生太優秀而不錄取嗎？」情境示意圖。圖／Ingimage
有網友不解為何台大生面試系統廠屢屢受挫，發文問「真的有企業會因為台大生太優秀而不錄取嗎？」情境示意圖。圖／Ingimage

台灣科技業薪資待遇高、福利制度完善，吸引許多具理工背景的畢業生應徵，其中不乏有頂大碩士學歷的人才。不過有鄉民觀察到一個「怪現象」，有不少台大理工生在社群平台哀嚎，應徵幾家台灣知名的系統廠遭拒，他不解「台大生通常是學生中最優秀的一群，新鮮人不選他們選誰？」並發文詢問真有企業會因台大學生太優秀而不錄取嗎？貼文一出隨及引發討論，許多網友也點出關鍵原因。

有鄉民在PTT以「企業真的會因台大學生太優秀不錄取？」為題發文表示，經常在其他社群平台看到台大生面試科技業的心得文，其中有些人抱怨無法拿到幾家系統廠的錄取信，「結果這位台大生能錄取IC廠、外商，反而其他私大學生竟然能進去（系統廠）」，他認為台大生通常是學生最優秀的一群人，應該也是科技業錄取社會新鮮人或應屆畢業生的首選，為何應徵屢屢受挫，「到底用啥標準在收人？」

貼文一出，立刻引發熱議，許多鄉民點出關鍵原因是「薪資問題」，「起薪要高就再聯絡」、「薪水開太高，公司成本高啊」、「錢沒談攏囉～一分錢一分貨」。也有人認為科技業跳槽機會多，企業也怕訓練頂大生後留不住，「因為過兩年練完功就跑了」、「小公司會覺得對方是把自己當跳板，做不久就會跳槽了」。

但也有鄉民認為有些職務看重的不是頂大學歷，「會讀書不代表會做事！」、「每個企業都有自己的用人政策」、「絕大多數的職位不需要聰明的人，需要的是夠奴的人」、「表示公司做低階的事，要工人不是人才」。

台大 新鮮人 大學生 薪水 面試

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