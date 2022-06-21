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她月薪40K上班沒事做 想離職網勸：別想不開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族抱怨自己工作太閒，沒有成就感，猶豫是否該離職。上班族示意圖／聯合報系資料照片
一名上班族抱怨自己工作太閒，沒有成就感，猶豫是否該離職。上班族示意圖／聯合報系資料照片

許多上班族找工作時，會考量工作量與未來發展，不過日前一名女網友困擾，自己工作不錯，上班時間很閒，薪水又優渥，但覺得沒有升職空間，又擔心跳槽薪資下降，讓她猶豫「該離職嗎？」對此，網友給建議「可利用空閒時間學新東西」。

一名網友在Dcard發文表示，她在一間公司擔任行政相關的工作，月薪大約4萬左右，這份工作「閒得要命」，8成的時間都坐在辦公桌前面，沒有事情需要處理，只有2成的時間比較需要做事，但也沒有到很忙，雖然跟老闆共用同一間辦公室，但老闆平時沒有跟她在同一個縣市，所以辦公室只有她使用，不論要看電影、逛網拍都沒有人會管。

不過，原PO表示「雖然這份薪水在南部很可貴，工作也很自由，但我一直想離職」，她坦言這份工作讓她沒有成就感，雖然每年都會調薪，但沒有升職空間，覺得自己過得渾渾噩噩。

她指出，最近開始嘗試投履歷，找新的工作，但大部分都是同類型的相關職缺，傳統產業的薪資則比目前工作低很多，投科技業也未獲得回應，許多朋友建議她「利用上班時間發展副業」，但她仍希望尋求網友意見。

對此，網友們建議她「不要離職，可以利用這些空閒時間學其他東西，計畫一下未來目標，像是短期、中期、長期規劃，最簡單可以從增加語文能力開始，給自己一個期限，決定這份工作要待到什麼時候」、「有時間可以規劃人生，發掘興趣，學真的該學的知識，做些有意義的事，這才會得到真的成就感。去找那些忙的工作，為忙碌而忙碌，不是真的有興趣，就算一開始有成就感，但最後都會覺得自己在瞎忙」、「可以利用空閒時間學習第二專長，例如國家考試、繪圖、語文等等，妳這職位適合作踏板，可以好好進修投資自己」。

離職 薪水 Dcard

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