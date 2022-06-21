新人晚5分鐘請病假被資遣 老闆氣噗噗：一定是去面試其他公司

社會新鮮人的震撼教育！一名女網友在上班前發燒，卻因為在正常到班時間過了5分鐘才打電話請病假，而遭到公司資遣，讓剛到職2周的她錯愕不已。此事也引起網友熱烈討論，究竟病假該怎麼請才符合職場倫理？

一名剛出社會的女網友在「Dcard」發文，訴說自己被資遣的經過。她表示剛找到一份業務助理的工作，在上班的第2周某一天，她感冒發燒打算請病假，但因公司規定要到職滿3周才能加入LINE群組，也還沒加老闆和主管私人的LINE，加上公司前輩告訴她「非上班時間打來的電話，一律不要接」，所以她決定在表定上班時間9點的5分鐘後，亦即9點5分打電話進公司找主管請假。

沒想到此舉卻讓她接到資遣通知。原因是老闆認為她應該要在9點前就請好假，她解釋是怕9點前主管還沒進公司，但老闆不接受，稱當天主管8點50分就到了，還質疑她才剛報到就請假，「是不是要去面試其他工作？」即使她誠心道歉，老闆依然碎念「感覺就是想去別的公司面試」，接著就以「該名員工不重視出勤」為由資遣她。

「承認是我思慮不周，沒有第一時間想到更好的方式來提早請假，但這有嚴重到要資遣我嗎？」發文網友對於突然被開除感到錯愕，難過的說明明才剛被老闆誇獎學習能力強、效率高、很有企圖心，主管也意外老闆的反應如此激烈，連出示看診證明也無法消除老闆對她「別有二心」的懷疑。

許多網友對於這種資遣原由也瞠目結舌，「今天都感冒發燒很不舒服了，還要顧提早請假？自己都可能顧不了自己了，還顧工作」、「老闆也是百百種的，可能妳遇到的這個，地雷就是請假」、「這公司一看制度就很不健全又沒有給員工應有的彈性，早點離開也好」、「覺得老闆和主管好誇張，完全沒人性餒」、「老闆這樣子我就真的請假去面試」、「請病假本來就可以當天請，而且可以電話請，9點上班我覺得9:30之前請都很正常吧」。

不過也有不少人認為，雖然資遣有點小題大作，但「提早告知請假是基本常識」，不應拖過上班時間，「先打（電話）有個通聯記錄，好過被說遲到才請，比較站得住腳，如果有其他同事先上班，請同事轉達也可以啊」。

後來原發文者也更新近況，透露已找到新工作，而且是薪水福利更佳的上市櫃公司。這次她也「記取教訓」，先向人資問清楚請假規定，「事假要盡量提早請，但生病或臨時狀況可以在上班後10分鐘內請假」。