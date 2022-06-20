公司電腦「換桌面」犯職場大忌？ 網曝潛規則：最好不要

不少人會將公司電腦桌面換上家人小孩、寵物或偶像的照片，讓自己在工作時適當放鬆、「療癒」一下，但一名網友卻因為換上自己喜歡的桌面被主管盯上，許多網友聽了也直呼誇張，開酸「這是什麼古董公司嗎？」但也有過來人分析暗藏潛規則，勸原PO「最好不要沒事找事」。

一名網友透過PTT發問「想問問各位會換公司的電腦桌面嗎？」他分享某天被主管看到「電腦桌面不是預設的」，主管卻脫口一句「這樣不合規定吧？」讓他納悶公司有規定同仁不能換桌面嗎？但他查閱公司規範發現並沒有任何一條規定提及電腦桌面不得更改。

原PO雖然理解電腦是公司資產，但他認為在使用期間只要不做會破壞電腦設備的事情，比如「換桌面」應該是沒問題的，第一次看到主管對換桌面的反應這麼大，讓他驚嘆「原來現在連換個自己喜歡的桌面也不行」。

文章曝光後，網友直呼誇張，「什麼古董公司」、「當然換自己爽的啊！當辦公室是小學電腦教室喔？」、「我都放前老婆新垣結衣」、「除非是不雅圖片，不然管這個真的很無聊」、「我們同事也會換，很多都放小孩照片或全家福」。

但也有部分網友透露「不換公司設備預設內容」這件事其實暗藏潛規則，「我公司電腦桌面不能換，放在桌面的程式也有順序編號不可以亂動，有的公司就是這樣」、「如果你在公司還很菜，勸你最好少做一些讓人嘴的行為」、「如果因為這樣跟主管鬧得不愉快，其他人可能會覺得你自己沒事找事」、「公司的電腦就用公司給的，不要因為這樣的事情被記住」、「有些公司桌面會有資安警示字樣，換掉桌面字就沒了」。