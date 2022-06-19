他問非本科系轉職方法 內行人建議：3管道最合適

6月畢業季來臨，一批新鮮人準備投入職場工作，有些人會走本科系的職業，有些人則會嘗試跨行。日前一名社工系畢業的網友提出疑問「如果不走本科系，那大家是如何找工作的？」有人建議他「去職訓局訓練、考公職，也可以選擇再進修，拿張文憑轉職」。

一名網友在Dcard表示，他是社工系畢業，沒有想要進入本科系的職缺，未來在就業市場上，等於一切從頭開始，他好奇「大家會透過什麼管道，去進修學習新專業？又或者找工作的思考方向是如何？」

原PO舉例，有些人會隨便找個工作，先存一陣子薪水再說，有些人則是看親戚的工作內容，就去做類似的工作，或者擔任學徒，慢慢往上爬。他補充「我是讀社工系，後來沒有很愛社工的工作，所以想換跑道」。

對此，網友建議他「找那種可無經驗然後能累積的、專業的，或是去考國營或普考，你也可以選擇再進修，拿張文憑轉職」、「我也是社工系畢業的，自己還是有做過一年的社工，確認自己是不是真的不喜歡，後來去上職訓局的課程進修，這個月成功轉職成功囉」、「可以去職訓局或考銀行」、「可以先分析自己有哪些興趣、優缺點、擅長什麼事情，其實蠻多工作或產業都沒有限背景」。