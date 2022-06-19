快訊

別被割韭菜！央行首度示警：NFT僅28.5%轉賣時獲利

一張圖看天氣！未來一周天氣分兩階段 降雨熱點曝光

石斑魚銷日6年僅2百公噸 農委會曝日方有「這疑慮」要解除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問非本科系轉職方法 內行人建議：3管道最合適

聯合新聞網／ 綜合報導
一名社工系的網友想轉換跑道，內行人建議他「去職訓局訓練、考公職，也可以選擇再進修」。示意圖/Ingimage
一名社工系的網友想轉換跑道，內行人建議他「去職訓局訓練、考公職，也可以選擇再進修」。示意圖/Ingimage

6月畢業季來臨，一批新鮮人準備投入職場工作，有些人會走本科系的職業，有些人則會嘗試跨行。日前一名社工系畢業的網友提出疑問「如果不走本科系，那大家是如何找工作的？」有人建議他「去職訓局訓練、考公職，也可以選擇再進修，拿張文憑轉職」。

一名網友在Dcard表示，他是社工系畢業，沒有想要進入本科系的職缺，未來在就業市場上，等於一切從頭開始，他好奇「大家會透過什麼管道，去進修學習新專業？又或者找工作的思考方向是如何？」

原PO舉例，有些人會隨便找個工作，先存一陣子薪水再說，有些人則是看親戚的工作內容，就去做類似的工作，或者擔任學徒，慢慢往上爬。他補充「我是讀社工系，後來沒有很愛社工的工作，所以想換跑道」。

對此，網友建議他「找那種可無經驗然後能累積的、專業的，或是去考國營或普考，你也可以選擇再進修，拿張文憑轉職」、「我也是社工系畢業的，自己還是有做過一年的社工，確認自己是不是真的不喜歡，後來去上職訓局的課程進修，這個月成功轉職成功囉」、「可以去職訓局或考銀行」、「可以先分析自己有哪些興趣、優缺點、擅長什麼事情，其實蠻多工作或產業都沒有限背景」。

科系 薪水

延伸閱讀

爸媽沒討論就買房還要求扛房貸 21歲女崩潰：要吃土2、30年了

他疑惑「家人買房投資還賠錢」 網曝關鍵：這點很重要

年薪百萬金融業想轉科技業 網勸：別有迷思

全員逃走中？台大「這系」轉系率達50% 系名多2字命運大不同

相關新聞

年薪百萬金融業想轉科技業 網勸：別有迷思

現在科技業正夯，不少人想擠入窄門，獲得百萬年薪的機會，不過日前一名年薪已接近百萬的金融業企劃人員表示，因為想轉戰科技業，獲得的新工作年薪降為60萬，猶豫值得嗎？

26歲才進職場很吃虧？ 過來人安慰：知道自己要什麼很重要

畢業季到了，除了有一群大學畢業生要投入職場外，也有許多人煩惱著對於自己科系的興趣，一名網友就因為在大二時發現不喜歡原本科系，想直接重考、從新來過，但也擔心自己晚人家四年出社會很吃虧。

他問非本科系轉職方法 內行人建議：3管道最合適

6月畢業季來臨，一批新鮮人準備投入職場工作，有些人會走本科系的職業，有些人則會嘗試跨行。日前一名社工系畢業的網友提出疑問「如果不走本科系，那大家是如何找工作的？」有人建議他「去職訓局訓練、考公職，也可以選擇再進修，拿張文憑轉職」。

主管面試遲到40分鐘 網友抱怨：不尊重人

新人接獲面試時，通常會提早到公司準備，以防遲到被扣印象分數，不過有些公司主管會因公務耽擱，導致求職者被耽誤時間。日前一名網友抱怨「公司主管耽誤她40分鐘」，讓她好奇拋問「現場等候面試大家能等多久？」

月薪不到3萬家人勸考公職或從軍 她為難：目前工作習慣且快樂

近幾年物價上漲，但薪水漲幅並不明顯，許多社會新鮮人的第一分工作只有三萬元起跳，讓年輕世代自覺前途茫然。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她目前在醫院門診擔任助理，月薪將近三萬，考量到薪水不高，家人希望她去考公職、從軍賺更多錢，但她已經習慣這份工作且做得很快樂，因此十分猶豫是否該採納他人建議。

她英文面試40%聽不懂仍進外商 憂「多益沒700」影響職場表現

許多上班族嚮往進入外商公司工作，認為外商普遍待遇好、薪資高，且工作風氣自由，不過外商公司通常有語言門檻，外語能力若是一竅不通恐怕很難被錄取。日前一名女網友在「Dcard」發文，提到自己的英文不好，英文面試時幾乎聽不懂，但竟然意外拿到工作，雖然又驚又喜，不過她也擔心自己的英文程度太差會影響到工作，故詢問眾人該如何是好，引起熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。