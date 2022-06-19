年薪百萬金融業想轉科技業 網勸：別有迷思

現在科技業正夯，不少人想擠入窄門，獲得百萬年薪的機會，不過日前一名年薪已接近百萬的金融業企劃人員表示，因為想轉戰科技業，獲得的新工作年薪降為60萬，猶豫「值得嗎？」

一名網友在PTT發文，他剛從商學院畢業一年，目前的工作平均年薪近100萬，每天工時約9-10小時，分析優點在於企業規模大福利好、薪資高，但缺點則為擔任企劃專業性低，怕以後不好轉職，且主管偏高壓。

不過他未來規劃在新竹工作，目標是科技業採購或PM，苦無面試機會。近日好不容易有一個職缺，是零售業採購，每天工時為8-9小時，但年薪降為60萬，讓他有些卻步，擔心年薪大幅度下降問題，並憂慮如果不轉職會離科技業越來越遠。

對此，網友回應「你對科技有是不是有什麼迷思？」、「別對科技有什麼幻想，高薪的都是研發工程師」、「科技業不一定薪水高」、「新竹還有很多產業，沒必要一定要去科技業」、「你要走科技業就往財務走，這部門喜歡銀行出身」、「新offer是我不會跳啦，你確定有專業性？錢又差那麼多」、「科技業的採購至少能學到供應鏈，零售採購根本專科打雜，既然想進科技業，你跑錯產業是沒用的」、「零件國內外供應商優劣都是門專業。科技業很多獨門的供應商，這跟零售業差很多，你根本不可能用零售業的方式來應用在科技業」。