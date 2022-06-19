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26歲才進職場很吃虧？ 過來人安慰：知道自己要什麼很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友擔心，「26歲才學士畢業在求職上會不會很困難？」過來人安慰「選擇自己愛的去做比較能長久」。示意圖／ingimage
一名網友擔心，「26歲才學士畢業在求職上會不會很困難？」過來人安慰「選擇自己愛的去做比較能長久」。示意圖／ingimage

畢業季到了，除了有一群大學畢業生要投入職場外，也有許多人煩惱著對於自己科系的興趣，一名網友就因為在大二時發現不喜歡原本科系，想直接重考、從新來過，但也擔心自己晚人家四年出社會很吃虧。

原PO在Dcard上以「26歲才進職場會有人要嗎」為題分享，她是位大四學生，到大二才發現自己不喜歡原本讀的科系，身心狀況也無法負荷，雖試過轉學考但沒成功，目前學分離畢業門檻還差了一大截，所以打算直接重考，從零開始。

不過原PO也同時很焦慮，畢竟同齡的人都畢業了，有的甚至開始找工作，有的繼續讀研究所，雖然說每個人都有自己的時區，但她覺得那只是安慰人的話，她便詢問，「26歲才學士畢業在求職上會不會很困難？會不會被覺得妳很有問題呢？」

網友紛紛鼓勵，「中年二度就業的人都有了，才26歲在擔心什麼」、「站在面試官角度，只要你不是荒廢人生，就會有人要」、「趕快面對吧，恐懼並不能幫妳什麼」。

有一位也是26歲大學畢業的過來人分享，「我也是26才大學畢業喔，只要妳有一定的實力（重要），談吐得體，明確知道自己要什麼，我之前遇到的面試官跟我說過，有些剛畢業的大學生，還不知道自己要什麼，相對輕浮，他反倒喜歡我這種。記得要有禮貌，加油人生還很長！選擇自己愛的去做比較能長久」。

科系 面試 職場

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