月薪不到3萬家人勸考公職或從軍 她為難：目前工作習慣且快樂

近幾年物價上漲，但薪水漲幅並不明顯，許多社會新鮮人的第一分工作只有三萬元起跳，讓年輕世代自覺前途茫然。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她目前在醫院門診擔任助理，月薪將近三萬，考量到薪水不高，家人希望她去考公職、從軍賺更多錢，但她已經習慣這份工作且做得很快樂，因此十分猶豫是否該採納他人建議。

原PO表示，她目前在醫院擔任門診助理，月薪接近3萬，但因為沒有證照，所以月薪上限最多也只會到三萬初，因此家人希望她去從軍或補習走公職，可以賺多點錢，並做比較有進步空間的工作，「也有學姐說我還年輕，不要停在這份工作」。

原PO補充，但她也考量離開這份工作後，她其實沒有自己的專業，若要考公職、有穩定工作也只能補習拼拼看，但因為家中經濟狀況不寬裕，所以她也十分兩難，再加上目前這份門診助理的工作做得很快樂，也早已習慣，所以讓她更加難以抉擇。

許多網友紛紛表示，「我也有被這樣說過，我薪水差不多三萬五，我自己是很夠，而且不用給家用，但因為是會被疫情影響的產業，所以家人有建議我考公職，但我才不鳥他們，工作是我在做又不是他們在做，萬一下一份工作環境差、同事爛，他們也不會負責啊，我覺得工作開心最重要」、「主要是看妳想過怎樣的生活，賺得少有賺得少的過法，賺多有賺多的過法 」、「從軍基本上待遇都寫的很清楚，就看妳要不要。公職不是說上就上，補多久才會上要看你學習狀況」、「看地區跟妳自己的生活型態水平，夠活的條件我覺得要算能存點錢，以備後患」。