快訊

快篩出包藍綠委齊轟吳秀梅下台 食藥署回應了

獨／跳級學霸羅一鈞是他挖掘 張上淳曝退幕後原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月薪不到3萬家人勸考公職或從軍 她為難：目前工作習慣且快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的家人建議她辭去門診助理工作，去考公職或從軍收入比較好。軍人示意圖。本報資料照片
原PO的家人建議她辭去門診助理工作，去考公職或從軍收入比較好。軍人示意圖。本報資料照片

近幾年物價上漲，但薪水漲幅並不明顯，許多社會新鮮人的第一分工作只有三萬元起跳，讓年輕世代自覺前途茫然。日前一名女網友在「Dcard發文表示，她目前在醫院門診擔任助理，月薪將近三萬，考量到薪水不高，家人希望她去考公職、從軍賺更多錢，但她已經習慣這份工作且做得很快樂，因此十分猶豫是否該採納他人建議。

原PO表示，她目前在醫院擔任門診助理，月薪接近3萬，但因為沒有證照，所以月薪上限最多也只會到三萬初，因此家人希望她去從軍或補習走公職，可以賺多點錢，並做比較有進步空間的工作，「也有學姐說我還年輕，不要停在這份工作」。

原PO補充，但她也考量離開這份工作後，她其實沒有自己的專業，若要考公職、有穩定工作也只能補習拼拼看，但因為家中經濟狀況不寬裕，所以她也十分兩難，再加上目前這份門診助理的工作做得很快樂，也早已習慣，所以讓她更加難以抉擇。

許多網友紛紛表示，「我也有被這樣說過，我薪水差不多三萬五，我自己是很夠，而且不用給家用，但因為是會被疫情影響的產業，所以家人有建議我考公職，但我才不鳥他們，工作是我在做又不是他們在做，萬一下一份工作環境差、同事爛，他們也不會負責啊，我覺得工作開心最重要」、「主要是看妳想過怎樣的生活，賺得少有賺得少的過法，賺多有賺多的過法 」、「從軍基本上待遇都寫的很清楚，就看妳要不要。公職不是說上就上，補多久才會上要看你學習狀況」、「看地區跟妳自己的生活型態水平，夠活的條件我覺得要算能存點錢，以備後患」。

薪水 Dcard 考公職

延伸閱讀

十二星座2022下半年財運解析 天秤放膽挑戰、金牛多和「祂們」搏感情

台灣夜市牛排精華曝光 網點名「這黑物」：絕對是好吃的秘密

她暫住男友家遭嫌白吃白喝 網得知「這舉動」嘆：男方雷隊友

25歲妹以「這理由」廢在家不工作 姊無奈嘆：怕勸了釀衝突

相關新聞

月薪不到3萬家人勸考公職或從軍 她為難：目前工作習慣且快樂

近幾年物價上漲，但薪水漲幅並不明顯，許多社會新鮮人的第一分工作只有三萬元起跳，讓年輕世代自覺前途茫然。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她目前在醫院門診擔任助理，月薪將近三萬，考量到薪水不高，家人希望她去考公職、從軍賺更多錢，但她已經習慣這份工作且做得很快樂，因此十分猶豫是否該採納他人建議。

她英文面試40%聽不懂仍進外商 憂「多益沒700」影響職場表現

許多上班族嚮往進入外商公司工作，認為外商普遍待遇好、薪資高，且工作風氣自由，不過外商公司通常有語言門檻，外語能力若是一竅不通恐怕很難被錄取。日前一名女網友在「Dcard」發文，提到自己的英文不好，英文面試時幾乎聽不懂，但竟然意外拿到工作，雖然又驚又喜，不過她也擔心自己的英文程度太差會影響到工作，故詢問眾人該如何是好，引起熱烈討論。

她苦惱是否該為高薪南漂 曝台中小公司比竹科待遇佳

許多求職者不僅會考量工作薪資，公司所在地也是重要關鍵，若是在家附近，便可以省下一筆房租，而離家較遠的上班族往往只能租房上班，成為另一筆開銷。日前一名女網友在「Dcard」發文，表示自己目前在新竹的某電子公司工作，月薪4萬元，但現在有一家在台中的科技公司開出48K的薪水，讓她十分猶豫是否該跳槽。

同事轉行薪水翻倍漲 網揪「這職務」女生超加分

職業百百種，每個職業都需要不同人投入。日前網友提到她的前同事在轉行當業務後薪水翻倍漲，讓她也想轉換跑道，卻又害怕一開始難上手或被騷擾，因此發文詢問女業務的相關經驗。

星宇招募24名飛機維修機械員 資格限制曝光

星宇航空首批培訓飛機維修機械員招募計畫即日起展開，凡具工程學科類、航太工程及電機電子工程相關學經歷，對於維護航機有濃厚興...

他怨求職者這要求「大頭症」 眾人反批雇主是慣老闆

不少人在求職時都會投好幾家公司履歷，增加錄取的機會，雖然是人之常情，但有些求職者的觀念卻也讓雇主無言以對。一名雇主在臉書發文抱怨，現在求職的人即使獲得錄取，也要面試完所有的公司再來做決定，讓他大嘆年輕人有大頭症，但貼文一出，眾人反而一面倒地全力挺求職者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。