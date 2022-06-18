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她英文面試40%聽不懂仍進外商 憂「多益沒700」影響職場表現

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO自覺英文能力不好，但仍意外被外商公司錄取，讓她十分擔心。圖為示意圖/Ingimage
原PO自覺英文能力不好，但仍意外被外商公司錄取，讓她十分擔心。圖為示意圖/Ingimage

許多上班族嚮往進入外商公司工作，認為外商普遍待遇好、薪資高，且工作風氣自由，不過外商公司通常有語言門檻，外語能力若是一竅不通恐怕很難被錄取。日前一名女網友在「Dcard發文，提到自己的英文不好，英文面試時幾乎聽不懂，但竟然意外拿到工作，雖然又驚又喜，不過她也擔心自己的英文程度太差會影響到工作，故詢問眾人該如何是好，引起熱烈討論。

原PO表示，她求職前最後一次考多益成績不到700分，而且在兩個階段的全英文面試有40%的內容聽不懂，結果沒想到還是拿到錄取通知，讓她非常訝異。不過她也擔心自己的英文狀態在入職後會有影響，「之後工作環境沒有任何台灣人，不過同事基本上也不是英文母語者，但還是對自己的英文狀態挺擔心的。」

她補充，自己的口說能力雖然還行，但還是有口音問題，且最棘手的是自己的英文聽力很差，為了補強語言能力，她也在網路上尋找各種練習方法，「聽人說美劇跟Ted說的東西其實工作上用不太到？所以想問問板上大神有沒有甚麼英聽練習建議？」

許多網友紛紛建議，「用習慣就會變好，我進外商實習前多益635，一年後835」、「不錯啊！混進去再說啊，新人還是會給你機會，當然短時間沒起來就謝謝再聯絡了」、「可以花點錢找線上英文家教惡補一下，對話方面比較有幫助」、「我多益沒有700，還是可以跟外國人對話，所以多益不是標準，其實工作也不一定需要很難的英文」、「完全不會日文，連50音都不會，成功混進日商，現在受不了，已登出」。

多益 語言 面試 Dcard

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