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她苦惱是否該為高薪南漂 曝台中小公司比竹科待遇佳

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO住在新竹、在某電子公司工作，但一間台中的科技公司開出更高的薪水給她，讓她十分猶豫該不該跳槽。示意圖／Ingimage
原PO住在新竹、在某電子公司工作，但一間台中的科技公司開出更高的薪水給她，讓她十分猶豫該不該跳槽。示意圖／Ingimage

許多求職者不僅會考量工作薪資，公司所在地也是重要關鍵，若是在家附近，便可以省下一筆房租，而離家較遠的上班族往往只能租房上班，成為另一筆開銷。日前一名女網友在「Dcard發文，表示自己目前在新竹的某電子公司工作，月薪4萬元，但現在有一家在台中的科技公司開出48K的薪水，讓她十分猶豫是否該跳槽。

原PO提到，她在目前這電子公司IT做了快10個月，月薪大概落在4萬元左右，但昨天面試了台中的某科技公司，很幸運地順利錄取，且對方開出4萬8的月薪，甚至表示過了試用期，會看表現增加到5萬以上，讓她非常猶豫是否該從大公司跳槽到小公司。

此外原PO也補充，她家在新竹，所以在現在公司工作可以住家裡，但若要跳槽到台中的科技公司，勢必得在台中租房子，每月的租房費用恐成為多的開銷，讓她不知道新工作多出將近一萬元的薪水是否值得她到中部工作。

許多網友紛紛表示，「竹科應該一堆比台中薪水高的公司可以選吧，台中除了GG跟美光，剩下都沒新竹好」、「大公司制度比較健全，小公司要看發展，也會做各種雜事」、「可以看看新竹其他的吧？不過我個人喜歡自己住外面，台中的夜生活也比較豐富，如果想換個地方生活也不錯啊」、「等滿一年再跳，談更多」。

新竹 Dcard 薪水

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